В Минобороны рассказали о подготовке специалистов БПЛА и РЭБ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подготовке специалистов войск БПЛА и подразделений РЭБ будет отведено особое внимание в начавшемся новом учебному году, сообщили в Минобороны России.

"Особое внимание в текущем учебном году будет отведено подготовке специалистов войск беспилотных систем и подразделений РЭБ", - сказали в Минобороны РФ.

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе учебы военнослужащими будут осваиваться комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, ведению боя в условиях городской застройки, борьбы с БПЛА, тактической медицине и специальной подготовке в соответствии с военно-учетной специальностью.