01.12.2025
00:42 01.12.2025
В Минобороны рассказали о подготовке специалистов БПЛА и РЭБ
В Минобороны рассказали о подготовке специалистов БПЛА и РЭБ
Подготовке специалистов войск БПЛА и подразделений РЭБ будет отведено особое внимание в начавшемся новом учебному году, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.12.2025
безопасность, россия
Безопасность, Россия
В Минобороны рассказали о подготовке специалистов БПЛА и РЭБ

Минобороны отведет особое внимание подготовке специалистов БПЛА и РЭБ

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подготовке специалистов войск БПЛА и подразделений РЭБ будет отведено особое внимание в начавшемся новом учебному году, сообщили в Минобороны России.
Первого декабря в Вооруженных силах Российской Федерации начинается новый учебный год.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Инженерная бригада группировки Север восстанавливает технику в зоне СВО
Вчера, 05:09
"Особое внимание в текущем учебном году будет отведено подготовке специалистов войск беспилотных систем и подразделений РЭБ", - сказали в Минобороны РФ.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе учебы военнослужащими будут осваиваться комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, ведению боя в условиях городской застройки, борьбы с БПЛА, тактической медицине и специальной подготовке в соответствии с военно-учетной специальностью.
Всего Вооруженными силами РФ развернуто более 300 полигонов и учебных мест, оснащенных необходимым современным оборудованием.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Медицинское подразделение всегда под прицелом, заявил санинструктор
26 ноября, 05:18
 
Безопасность Россия
 
 
