В Минобороны рассказали о подготовке специалистов БПЛА и РЭБ
В Минобороны рассказали о подготовке специалистов БПЛА и РЭБ
2025-12-01T00:42:00+03:00
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подготовке специалистов войск БПЛА и подразделений РЭБ будет отведено особое внимание в начавшемся новом учебному году, сообщили в Минобороны России.
Первого декабря в Вооруженных силах Российской Федерации начинается новый учебный год.
"Особое внимание в текущем учебном году будет отведено подготовке специалистов войск беспилотных систем и подразделений РЭБ", - сказали в Минобороны РФ.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе учебы военнослужащими будут осваиваться комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, ведению боя в условиях городской застройки, борьбы с БПЛА, тактической медицине и специальной подготовке в соответствии с военно-учетной специальностью.
Всего Вооруженными силами РФ
развернуто более 300 полигонов и учебных мест, оснащенных необходимым современным оборудованием.