18:15 01.12.2025
В Москве наградили победителей премии AdIndex Awards 2025
Одиннадцатая церемония награждения лидеров рейтинга Digital Index прошла в клубе VK Gipsy в Москве. РИА Новости, 01.12.2025
Пресс-релизы

В Москве наградили победителей премии AdIndex Awards 2025

© Фото предоставлено пресс-службой AdIndex
© Фото предоставлено пресс-службой AdIndex
МОСКВА, 1 дек - пресс-служба AdIndex. Одиннадцатая церемония награждения лидеров рейтинга Digital Index прошла в клубе VK Gipsy в Москве.
На церемонии награждения собрались рекламодатели, владельцы крупных компаний, лидеры мнений и представители площадок.
На церемонии награждения представили победителей рейтинга. Его соавторами стали 1065 экспертов из 535 российских компаний.
В числе победителей среди 47 номинаций были озвучены агентства-лидеры интегрального рейтинга по 16 категориям:
1. Креативные разработки — Nectarin;
2. SMM/PR/SERM — AMDG X RQ;
3. Инфлюенс-маркетинг — Didenok Team;
4. Спецпроекты и нестандартные активации — DOT;
5. Web-продакшен — DOT;
6. Mobile-продакшен — Touch Instinct;
7. Видеопродакшен (NEW!) — JAMI LUP;
8. Медиазакупки — Media Instinct;
9. Контекстная реклама — "ПроКонтекст";
10. SEO — Impulse.guru;
11. Лидогенерация — Icontext;
12. Продвижение приложений — Go Mobile;
13. Таргетированная реклама в соцсетях — Realweb;
14. Retail Media — E-Promo;
15. Продвижение в Telegram Ads — SA Media;
16. Полный цикл — RTA.
Гран-при премии в номинации "Агентство года" было присвоено агентству "ПроКонтекст".
Других победителей премии и полную версию рейтинга Digital Index 2025 можно узнать на сайте спецпроекта AdIndex Awards. Компании получившие награды за вклад в индустрию: BYYD, Hyper Adtech, Kokoc Performance, Mediatoday, Realweb, Think Mobile, VBI, "Далее", "СберСеллер", "Экран".
Также в вечер церемонии прошла интеллектуальная викторина от партнеров AdIndex Awards. Гости, которые первыми дали правильные ответы на вопросы партнеров, получили подарки.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
