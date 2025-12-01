В Москве наградили победителей премии AdIndex Awards 2025

МОСКВА, 1 дек - пресс-служба AdIndex. Одиннадцатая церемония награждения лидеров рейтинга Digital Index прошла в клубе VK Gipsy в Москве.
На церемонии награждения собрались рекламодатели, владельцы крупных компаний, лидеры мнений и представители площадок.
На церемонии награждения представили победителей рейтинга. Его соавторами стали 1065 экспертов из 535 российских компаний.
В числе победителей среди 47 номинаций были озвучены агентства-лидеры интегрального рейтинга по 16 категориям:
1. Креативные разработки — Nectarin;
2. SMM/PR/SERM — AMDG X RQ;
3. Инфлюенс-маркетинг — Didenok Team;
4. Спецпроекты и нестандартные активации — DOT;
5. Web-продакшен — DOT;
6. Mobile-продакшен — Touch Instinct;
7. Видеопродакшен (NEW!) — JAMI LUP;
8. Медиазакупки — Media Instinct;
9. Контекстная реклама — "ПроКонтекст";
10. SEO — Impulse.guru;
11. Лидогенерация — Icontext;
12. Продвижение приложений — Go Mobile;
13. Таргетированная реклама в соцсетях — Realweb;
14. Retail Media — E-Promo;
15. Продвижение в Telegram Ads — SA Media;
16. Полный цикл — RTA.
Гран-при премии в номинации "Агентство года" было присвоено агентству "ПроКонтекст".
Других победителей премии и полную версию рейтинга Digital Index 2025 можно узнать на сайте спецпроекта AdIndex Awards. Компании получившие награды за вклад в индустрию: BYYD, Hyper Adtech, Kokoc Performance, Mediatoday, Realweb, Think Mobile, VBI, "Далее", "СберСеллер", "Экран".
Также в вечер церемонии прошла интеллектуальная викторина от партнеров AdIndex Awards. Гости, которые первыми дали правильные ответы на вопросы партнеров, получили подарки.
