В Москве наградили победителей премии AdIndex Awards 2025

МОСКВА, 1 дек - пресс-служба AdIndex. Одиннадцатая церемония награждения лидеров рейтинга Digital Index прошла в клубе VK Gipsy в Москве.

На церемонии награждения собрались рекламодатели, владельцы крупных компаний, лидеры мнений и представители площадок.

На церемонии награждения представили победителей рейтинга. Его соавторами стали 1065 экспертов из 535 российских компаний.

В числе победителей среди 47 номинаций были озвучены агентства-лидеры интегрального рейтинга по 16 категориям:

1. Креативные разработки — Nectarin;

2. SMM/PR/SERM — AMDG X RQ;

3. Инфлюенс-маркетинг — Didenok Team;

4. Спецпроекты и нестандартные активации — DOT;

5. Web-продакшен — DOT;

6. Mobile-продакшен — Touch Instinct;

7. Видеопродакшен (NEW!) — JAMI LUP;

8. Медиазакупки — Media Instinct;

9. Контекстная реклама — "ПроКонтекст";

10. SEO — Impulse.guru;

11. Лидогенерация — Icontext;

12. Продвижение приложений — Go Mobile;

13. Таргетированная реклама в соцсетях — Realweb;

14. Retail Media — E-Promo;

15. Продвижение в Telegram Ads — SA Media;

16. Полный цикл — RTA.

Гран-при премии в номинации "Агентство года" было присвоено агентству "ПроКонтекст".

Других победителей премии и полную версию рейтинга Digital Index 2025 можно узнать на сайте спецпроекта AdIndex Awards. Компании получившие награды за вклад в индустрию: BYYD, Hyper Adtech, Kokoc Performance, Mediatoday, Realweb, Think Mobile, VBI, "Далее", "СберСеллер", "Экран".

Также в вечер церемонии прошла интеллектуальная викторина от партнеров AdIndex Awards. Гости, которые первыми дали правильные ответы на вопросы партнеров, получили подарки.