Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Алексей Синепольский, сдавшийся в плен в районе Красноармейска, рассказал, что британские инструкторы обучали его захватывать дома.

"Были инструкторами негры и британцы. Британцев было трое, негров тоже трое. Они нас обучали, как захватывать дома", - сказал Синепольский в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Он уточнил, что в плен его взяли, когда он вместе с двумя сослуживцами находился в одном из домов в Красноармейске

"Когда мы находились в Красноармейске на позициях, мы знали, что мы окружены российскими солдатами, знали, что не передавали пищу и нам пришлось сдаться в плен. Нам не передавали неделю", - добавил пленный.

Синепольский рассказал, что был насильно мобилизован, когда шёл за продуктами в магазин. В военкомате медкомиссия у него заняла 15 минут. После этого будущего пленного отправили на пункт сбора. Там он получил одежду, после чего, как признался Синепольский, с сослуживцами "месяц сидели".