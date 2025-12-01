https://ria.ru/20251201/plennyy-2058838074.html
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
Украинский военнослужащий Алексей Синепольский, сдавшийся в плен в районе Красноармейска, рассказал, что британские инструкторы обучали его захватывать дома. РИА Новости, 01.12.2025
красноармейск
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Алексей Синепольский, сдавшийся в плен в районе Красноармейска, рассказал, что британские инструкторы обучали его захватывать дома.
"Были инструкторами негры и британцы. Британцев было трое, негров тоже трое. Они нас обучали, как захватывать дома", - сказал Синепольский в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
Он уточнил, что в плен его взяли, когда он вместе с двумя сослуживцами находился в одном из домов в Красноармейске
"Когда мы находились в Красноармейске на позициях, мы знали, что мы окружены российскими солдатами, знали, что не передавали пищу и нам пришлось сдаться в плен. Нам не передавали неделю", - добавил пленный.
Синепольский рассказал, что был насильно мобилизован, когда шёл за продуктами в магазин. В военкомате медкомиссия у него заняла 15 минут. После этого будущего пленного отправили на пункт сбора. Там он получил одежду, после чего, как признался Синепольский, с сослуживцами "месяц сидели".
По словам пленного, командование ВСУ
плохо планирует боевые действия, в результате чего украинские войска несут колоссальные потери в живой силе и технике в районе Красноармейска. Раненых "нечем вывозить, раненые погибают, их никто не вывозит с поля боя", добавил он.