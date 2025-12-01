Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 01.12.2025 (обновлено: 08:55 01.12.2025)
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
Украинский военнослужащий Алексей Синепольский, сдавшийся в плен в районе Красноармейска, рассказал, что британские инструкторы обучали его захватывать дома. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
2025
в мире, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ

Пленный Синепольский: британские инструкторы обучают ВСУ захватывать дома

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Алексей Синепольский, сдавшийся в плен в районе Красноармейска, рассказал, что британские инструкторы обучали его захватывать дома.
"Были инструкторами негры и британцы. Британцев было трое, негров тоже трое. Они нас обучали, как захватывать дома", - сказал Синепольский в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Двадцатилетний пленный 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный
Вчера, 04:49
Он уточнил, что в плен его взяли, когда он вместе с двумя сослуживцами находился в одном из домов в Красноармейске.
"Когда мы находились в Красноармейске на позициях, мы знали, что мы окружены российскими солдатами, знали, что не передавали пищу и нам пришлось сдаться в плен. Нам не передавали неделю", - добавил пленный.
Синепольский рассказал, что был насильно мобилизован, когда шёл за продуктами в магазин. В военкомате медкомиссия у него заняла 15 минут. После этого будущего пленного отправили на пункт сбора. Там он получил одежду, после чего, как признался Синепольский, с сослуживцами "месяц сидели".
По словам пленного, командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в результате чего украинские войска несут колоссальные потери в живой силе и технике в районе Красноармейска. Раненых "нечем вывозить, раненые погибают, их никто не вывозит с поля боя", добавил он.
