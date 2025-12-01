Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 01.12.2025 (обновлено: 09:23 01.12.2025)
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный

Пленный Ракоца: киевский режим использует 20-летних как пушечное мясо

© РИА НовостиДвадцатилетний пленный 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ
Двадцатилетний пленный 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ
© РИА Новости
Двадцатилетний пленный 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ
ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Двадцатилетний пленный 10-й отдельно горно-штурмовой бригады ВСУ Денис Ракоца рассказал РИА Новости, что украинское командование бросает на верную гибель даже молодых людей, подписавших контракт "18-24", несмотря на обещание прохождения службы в тыловых районах.
Украинский военнослужащий сдался в плен российским военнослужащим 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Украинский пленный рассказал, что ВСУ не выдавали обезболивающее
30 ноября, 06:52
"Они (украинское командование - ред.) рассказывали, что первые несколько взводов учебных не будут отправлять на "передок" (передовые позиции ВСУ - ред.), что половина сержантов будет, всех будут держать где-то на тыловых позициях, то есть никто на условное "мясо" никого отправлять не будет. В итоге, я был на самом "нуле". Где больше всего позиции страдали от FPV-дронов", - рассказал военнослужащий.
Со его слов, он решился на подписание этого контракта из-за серьезных долгов и отсутствия работы. И что он долго думал, стоит ли подписывать такой "экспериментальный" контракт для молодежи.
"Вышел экспериментальный вот этот контракт "18-24". У меня на тот момент не было работы, были проблемы с деньгами, были долги большие. И я задумался, когда вышел этот контракт. На протяжении месяца примерно, я раздумывал об этом. И в марте этого года поехал подписывать контракт", - сообщил пленный.
Боевая работа расчета САУ Мста-С на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Украинский пленный рассказал, как решил сдаться в плен
29 ноября, 08:02
 
