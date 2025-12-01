Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный

Со его слов, он решился на подписание этого контракта из-за серьезных долгов и отсутствия работы. И что он долго думал, стоит ли подписывать такой "экспериментальный" контракт для молодежи.

"Вышел экспериментальный вот этот контракт "18-24". У меня на тот момент не было работы, были проблемы с деньгами, были долги большие. И я задумался, когда вышел этот контракт. На протяжении месяца примерно, я раздумывал об этом. И в марте этого года поехал подписывать контракт", - сообщил пленный.