Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный - РИА Новости, 01.12.2025
Киевский режим использует 20-летних как "пушечное мясо", заявил пленный
Двадцатилетний пленный 10-й отдельно горно-штурмовой бригады ВСУ Денис Ракоца рассказал РИА Новости, что украинское командование бросает на верную гибель даже...
ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Двадцатилетний пленный 10-й отдельно горно-штурмовой бригады ВСУ Денис Ракоца рассказал РИА Новости, что украинское командование бросает на верную гибель даже молодых людей, подписавших контракт "18-24", несмотря на обещание прохождения службы в тыловых районах.
Украинский военнослужащий сдался в плен российским военнослужащим 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск.
"Они (украинское командование - ред.) рассказывали, что первые несколько взводов учебных не будут отправлять на "передок" (передовые позиции ВСУ
- ред.), что половина сержантов будет, всех будут держать где-то на тыловых позициях, то есть никто на условное "мясо" никого отправлять не будет. В итоге, я был на самом "нуле". Где больше всего позиции страдали от FPV-дронов", - рассказал военнослужащий.
Со его слов, он решился на подписание этого контракта из-за серьезных долгов и отсутствия работы. И что он долго думал, стоит ли подписывать такой "экспериментальный" контракт для молодежи.
"Вышел экспериментальный вот этот контракт "18-24". У меня на тот момент не было работы, были проблемы с деньгами, были долги большие. И я задумался, когда вышел этот контракт. На протяжении месяца примерно, я раздумывал об этом. И в марте этого года поехал подписывать контракт", - сообщил пленный.