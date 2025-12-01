Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о реакции пострадавшего от СВУ мальчика на звонок Путина
12:39 01.12.2025 (обновлено: 12:49 01.12.2025)
Песков рассказал о реакции пострадавшего от СВУ мальчика на звонок Путина
Песков рассказал о реакции пострадавшего от СВУ мальчика на звонок Путина
красногорск
дмитрий песков
россия
владимир путин
красногорск
россия
Песков рассказал о реакции пострадавшего от СВУ мальчика на звонок Путина

Песков: лишившийся пальцев при взрыве СВУ мальчик обрадовался звонку Путина

© РИА НовостиМальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мальчик, лишившийся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, обрадовался звонку президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент искренне хотел мальчику высказать слова сочувствия, пожелать скорейшего полного выздоровления. И это было абсолютно искреннее чувство президента, которое действительно, ну, наверное, было взаимностью встречено мальчиком - мальчик обрадовался, и это главное", - сказал Песков журналистам.
В пятницу президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске
КрасногорскДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
