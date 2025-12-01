Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского
12:36 01.12.2025 (обновлено: 12:37 01.12.2025)
Песков прокомментировал увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского
Песков прокомментировал увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий песков
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
россия
в мире, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий песков, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Песков прокомментировал увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского

Песков: практика покажет, как увольнение Ермака повлияет на переговоры

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на переговорный процесс по Украине, заявил, что практика покажет.
"Посмотрим, практика покажет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что с увольнением Ермака переговоры пойдут быстрее.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Чиновники в ЕС считали оставку Ермака немыслимой, пишут СМИ
29 ноября, 14:54
 
В миреУкраинаРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
