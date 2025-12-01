Песков прокомментировал увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на переговорный процесс по Украине, заявил, что практика покажет.