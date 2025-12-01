Песков назвал атаку на танкеры в Турции посягательством на суверенитет

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.