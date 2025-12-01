https://ria.ru/20251201/peskov-2058900775.html
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может поделиться никакой информацией о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России. РИА Новости, 01.12.2025
Песков заявил, что не может поделиться информацией о пребывании Асада в России