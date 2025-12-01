Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России
12:29 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может поделиться никакой информацией о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России. РИА Новости, 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России

Песков заявил, что не может поделиться информацией о пребывании Асада в России

Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может поделиться никакой информацией о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России.
"Нет, по этому вопросу никакой информацией мы с вами поделиться не можем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Кремль сообщить что-то о пребывании Асада в России.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
