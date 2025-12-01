Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры
01.12.2025
Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры
Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры
Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
мирный план сша по украине
в мире
россия
москва
Новости
россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, мирный план сша по украине, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Москва, Мирный план США по Украине, В мире
Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры

Песков: переговоры РФ США в Москве состоятся 2 декабря

Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин в понедельник работает в Кремле.
"У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам", - сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что график главы государства на понедельник напряженный.
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной
