Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры
Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры
Российско-американские контакты состоятся в Москве 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2025
Песков рассказал, когда пройдут российско-американские переговоры
Песков: переговоры РФ США в Москве состоятся 2 декабря