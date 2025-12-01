https://ria.ru/20251201/pervoklassniki-2058872522.html
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты
Первоклассники Нижнего Новгорода получат электронные браслеты для прохода в школы вместо традиционных карт, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 01.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Первоклассники Нижнего Новгорода получат электронные браслеты для прохода в школы вместо традиционных карт, сообщила пресс-служба мэрии.
"Администрация города Нижнего Новгорода
совместно с "Т-Банком" запускает пилотный проект по внедрению электронных браслетов для учащихся первых классов. Устройство объединяет функции банковской карты и электронного пропуска в школу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нижний Новгород стал первым городом в России
, где реализуется подобная инициатива. Подчеркивается, что браслеты будут предоставлены бесплатно в рамках акции.
По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева
, инициатива не только отвечает задачам цифровизации городской среды и повышения безопасности в образовательных учреждениях, но и удобна для школьников.
"Браслет - это дополнительный вариант для прохода: в школах города работает единая система контроля и управления доступом с разными видами карт и идентификаторов. Родители сами выбирают, какой инструмент подойдет именно для их ребёнка. Для младших школьников браслет - особенно удобный формат: он всегда на руке, а значит, его сложнее потерять. При этом браслет позволяет не только проходить в школу, но и, например, оплачивать питание в столовой", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.
Он отметил, что решение об использовании браслета останется за семьёй школьника - если родители не захотят, чтобы их ребенок пользовался им, то никто их принуждать не станет.