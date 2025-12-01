Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты
11:03 01.12.2025
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты - РИА Новости, 01.12.2025
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты
Первоклассники Нижнего Новгорода получат электронные браслеты для прохода в школы вместо традиционных карт, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:03:00+03:00
2025-12-01T11:03:00+03:00
нижний новгород
россия
юрий шалабаев
общество
нижний новгород
россия
Новости
ru-RU
нижний новгород, россия, юрий шалабаев, общество
Нижний Новгород, Россия, Юрий Шалабаев, Общество
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты

В Нижнем Новгороде школьники получат электронные браслеты для прохода в школы

Ученик во время урока. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Первоклассники Нижнего Новгорода получат электронные браслеты для прохода в школы вместо традиционных карт, сообщила пресс-служба мэрии.
"Администрация города Нижнего Новгорода совместно с "Т-Банком" запускает пилотный проект по внедрению электронных браслетов для учащихся первых классов. Устройство объединяет функции банковской карты и электронного пропуска в школу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нижний Новгород стал первым городом в России, где реализуется подобная инициатива. Подчеркивается, что браслеты будут предоставлены бесплатно в рамках акции.
По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, инициатива не только отвечает задачам цифровизации городской среды и повышения безопасности в образовательных учреждениях, но и удобна для школьников.
"Браслет - это дополнительный вариант для прохода: в школах города работает единая система контроля и управления доступом с разными видами карт и идентификаторов. Родители сами выбирают, какой инструмент подойдет именно для их ребёнка. Для младших школьников браслет - особенно удобный формат: он всегда на руке, а значит, его сложнее потерять. При этом браслет позволяет не только проходить в школу, но и, например, оплачивать питание в столовой", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.
Он отметил, что решение об использовании браслета останется за семьёй школьника - если родители не захотят, чтобы их ребенок пользовался им, то никто их принуждать не станет.
Нижний Новгород Россия Юрий Шалабаев Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
