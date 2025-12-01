В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты

"Браслет - это дополнительный вариант для прохода: в школах города работает единая система контроля и управления доступом с разными видами карт и идентификаторов. Родители сами выбирают, какой инструмент подойдет именно для их ребёнка. Для младших школьников браслет - особенно удобный формат: он всегда на руке, а значит, его сложнее потерять. При этом браслет позволяет не только проходить в школу, но и, например, оплачивать питание в столовой", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.