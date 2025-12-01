Рейтинг@Mail.ru
В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди - РИА Новости, 01.12.2025
15:51 01.12.2025
В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди
В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди - РИА Новости, 01.12.2025
В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди
Шестнадцатилетний подросток из Перми пойдет под суд за убийство бабушки и дяди, совершенное под наркотиками, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:51:00+03:00
2025-12-01T15:51:00+03:00
происшествия
пермь
россия
пермь
россия
происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди

В Перми подростка будут судить за убийство бабушки и дяди под наркотиками

ПЕРМЬ, 1 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Перми пойдет под суд за убийство бабушки и дяди, совершенное под наркотиками, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 12 мая подросток был дома в Перми в состоянии наркотического опьянения. Он задумал убийство своих бабушки и дяди из-за неприязненных отношений. Взяв нож, он нанес несколько ударов родственникам, оба взрослых погибли на месте. Юноше следователи предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью.
"На период следствия в отношении несовершеннолетнего обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Несколько пермских СМИ в мае писали, что в квартире дома на улице Коминтерна мальчик поссорился с дядей и напал на него с кухонным ножом. Бабушка попыталась вмешаться, тогда он несколько раз ударил ножом и ее.
ПроисшествияПермьРоссия
 
 
