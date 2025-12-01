В ООН прокомментировали переговорный процесс по Украине

ООН, 1 дек – РИА Новости. Мирные переговоры по Украине сейчас в "интенсивной фазе", важно, чтобы процесс продолжался, заявил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

« "Он (переговорный процесс - ред.) находится в интенсивной фазе, и мы надеемся, что это приведет к тому, к чему мы призывали", – сказал Дюжаррик , комментируя по просьбе агентства последние подвижки по переговорному треку по Украине.

Позиция секретариата ООН , которую неоднократно озвучивал Дюжаррик, заключается в стремлении к полному прекращению огня и установлению справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом Организации.

"Важно, чтобы это (переговорный процесс - ред.) продолжалось", – добавил он.

При этом Дюжаррик отметил, что в ООН по-прежнему не видели мирного плана США по Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.