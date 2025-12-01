В ООН прокомментировали переговорный процесс по Украине

ООН, 1 дек – РИА Новости. Мирные переговоры по Украине сейчас в "интенсивной фазе", важно, чтобы процесс продолжался, заявил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (переговорный процесс - ред.) находится в интенсивной фазе, и мы надеемся, что это приведет к тому, к чему мы призывали", – сказал Дюжаррик, комментируя по просьбе агентства последние подвижки по переговорному треку по Украине.
Позиция секретариата ООН, которую неоднократно озвучивал Дюжаррик, заключается в стремлении к полному прекращению огня и установлению справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом Организации.
"Важно, чтобы это (переговорный процесс - ред.) продолжалось", – добавил он.
При этом Дюжаррик отметил, что в ООН по-прежнему не видели мирного плана США по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
