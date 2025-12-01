Рейтинг@Mail.ru
"Ключевой для россиян". В США узнали подробности переговоров с украинцами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 01.12.2025
"Ключевой для россиян". В США узнали подробности переговоров с украинцами
"Ключевой для россиян". В США узнали подробности переговоров с украинцами - РИА Новости, 01.12.2025
"Ключевой для россиян". В США узнали подробности переговоров с украинцами
Делегации Украины и США затрагивали вопрос о замороженных российских активах на переговорах во Флориде, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленный... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
флорида
москва
владимир путин
евросоюз
нато
в мире, украина, флорида, москва, владимир путин, евросоюз, нато, еврокомиссия, сша, россия, замороженные российские активы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Флорида, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, США, Россия, Замороженные российские активы
"Ключевой для россиян". В США узнали подробности переговоров с украинцами

ABC News: Украина и США на переговорах обсуждали вопрос российских активов

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Rustem Umerov/Telegram
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Делегации Украины и США затрагивали вопрос о замороженных российских активах на переговорах во Флориде, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева, судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами, и возможные скорые выборы на Украине", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"В ужасе": на Западе забили тревогу после признания Трампа об Украине
Вчера, 14:59
Как утверждает источник, вопрос о замороженных активах "ключевой для россиян".
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов. президент Владимир Путин подчеркивал, что возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне.
Переговоры во Флориде
В понедельник CNN со ссылкой на источник передал, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, которые будет необходимо согласовывать непосредственно членам НАТО и Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Флорида, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, США, Россия, Замороженные российские активы
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала