© AP Photo / Terry Renna Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией

CNN: США и Украина не достигли окончательных решений во Флориде

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам, передает Переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам, передает CNN со ссылкой на источник.

"Было бы преждевременно говорить, что мы добились окончательного решения, <...> поскольку многое еще предстоит сделать", — сказал собеседник телеканала.

По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки.

"Переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к <...> альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО и Москве", — добавил источник CNN.

В воскресенье во Флориде прошли переговоры представителей США и Украины. От американской стороны в них участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал встречу полезной и продуктивной, но отметил, что впереди еще много работы.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО страны Рустем Умеров , который также назвал состоявшиеся переговоры успешными.

Ожидается, что Уиткофф представит согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Чуть ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на этой неделе Владимир Путин примет спецпосланника президента США в Москве.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Украины, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.