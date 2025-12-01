Рейтинг@Mail.ru
08:48 01.12.2025 (обновлено: 15:06 01.12.2025)
CNN: США и Украина не достигли окончательных решений во Флориде
Переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам, передает CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.12.2025
в мире, сша, флорида, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Флорида, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио, Государственный департамент США, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам, передает CNN со ссылкой на источник.
"Было бы преждевременно говорить, что мы добились окончательного решения, <...> поскольку многое еще предстоит сделать", — сказал собеседник телеканала.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США
Вчера, 02:00
По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки.
"Переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к <...> альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО и Москве", — добавил источник CNN.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: на переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева
Вчера, 01:20
В воскресенье во Флориде прошли переговоры представителей США и Украины. От американской стороны в них участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал встречу полезной и продуктивной, но отметил, что впереди еще много работы.
Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО страны Рустем Умеров, который также назвал состоявшиеся переговоры успешными.
Ожидается, что Уиткофф представит согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Чуть ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на этой неделе Владимир Путин примет спецпосланника президента США в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Только победа: России просто не оставили выбора
Вчера, 08:00

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп
Вчера, 01:27
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
30 ноября, 08:00
 
В миреСШАФлоридаУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерМарко РубиоГосударственный департамент СШАСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
