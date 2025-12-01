Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева
01:20 01.12.2025 (обновлено: 01:51 01.12.2025)
СМИ: на переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева
СМИ: на переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева

Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенными после переговоров делегаций США и Украины во Флориде, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Другие ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта
01:33
По данным издания, в ходе переговоров также обсуждалась возможность "обмена" территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала вопрос того, будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.

Переговоры во Флориде

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.
Ранее в воскресенье издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источник в Белом доме, что переговоры во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
01:02
В свою очередь, портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, сообщил что Штаты хотят достичь согласия с украинской стороной по этим вопросам уже на сегодняшней встрече. Как утверждается в публикации, представители Украины знают, чего от них ожидает Вашингтон.
По данным портала, ожидается, что Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
01:29
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Умеров оценил переговоры с США
Вчера, 23:49
 
