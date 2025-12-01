Рейтинг@Mail.ru
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции - РИА Новости, 01.12.2025
01:11 01.12.2025 (обновлено: 01:18 01.12.2025)
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции

МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии с обсудил в Стамбуле военно-политическую ситуацию в регионе с замгоссекретаря Совета национальной безопасности Турции Мустафой Саманджи, сообщили агентству Белта в белорусском посольстве в Турции.
"В традиционно дружественном ключе стороны обсудили профильные двусторонние вопросы, военно-политическую ситуацию в регионе и мире в целом. Отдельное внимание уделено развитию взаимодействия между секретариатами советов безопасности Белоруссии и Турции", - говорится в сообщении.
Также на переговорах были достигнуты договоренности о дальнейших контактах.
