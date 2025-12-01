https://ria.ru/20251201/peregovory-2058814352.html
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции - РИА Новости, 01.12.2025
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии с обсудил в Стамбуле военно-политическую ситуацию в регионе с замгоссекретаря Совета национальной безопасности... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:11:00+03:00
2025-12-01T01:11:00+03:00
2025-12-01T01:18:00+03:00
в мире
сша
россия
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2322:1307_1920x0_80_0_0_f40752992be71657581a31d4c80aad89.jpg
https://ria.ru/20251130/gaz-2058805403.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_c6bca650bd6505651f612148b869b924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Глава Совбеза Белоруссии провел переговоры с замгоссекретаря СНБ Турции
Глава Совбеза Белоруссии Вольфович встретился с замгоссекретаря СНБ Турции