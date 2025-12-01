Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости - РИА Новости, 01.12.2025
10:12 01.12.2025 (обновлено: 12:00 01.12.2025)
В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили взыскивать с должников-пенсионеров не более 30 процентов от их пенсии. РИА Новости, 01.12.2025
общество, госдума рф, пенсии
Общество, Госдума РФ, Пенсии
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили взыскивать с должников-пенсионеров не более 30 процентов от их пенсии.
"Предлагаемые изменения закрепляют специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30 процентов", — говорится в пояснительный записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости.
Документ уже готов к внесению в Госдуму. Он предусматривает поправки к статье 99 федерального закона "Об исполнительном производстве".
Как отмечают авторы законопроекта, предлагаемое ими ограничение не касается социально значимых требований — алиментов, компенсации за вред здоровью, возмещения ущерба из-за смерти кормильца и из-за преступления. Не изменится и система обеспечения прав взыскателей по этим категориям. Поправки обеспечивают дифференцированный подход, который позволит учитывать интересы как уязвимых должников, так и тех, в чью пользу вынесены решения о взыскании, подчеркивается в пояснительной записке.
Принятие этого законопроекта поможет сделать процесс взыскания долгов более справедливым и социально направленным. Он будет учитывать особенности пенсионных доходов, сделает правоприменение более предсказуемым и защитит минимальный уровень доходов пенсионеров, уверены депутаты.
