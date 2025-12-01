https://ria.ru/20251201/pensiya-2058859429.html
В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости
В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости - РИА Новости, 01.12.2025
В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили взыскивать с должников-пенсионеров не более 30 процентов от их пенсии. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:12:00+03:00
2025-12-01T10:12:00+03:00
2025-12-01T12:00:00+03:00
общество
госдума рф
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20251130/pensiya-2058676314.html
https://ria.ru/20251129/pensii-2058551334.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, пенсии
Общество, Госдума РФ, Пенсии
В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости
ЛДПР предложила ограничить взыскания из пенсии по старости до 30% максимум
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили взыскивать с должников-пенсионеров не более 30 процентов от их пенсии.
"Предлагаемые изменения закрепляют специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30 процентов", — говорится в пояснительный записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости.
Документ уже готов к внесению в Госдуму
. Он предусматривает поправки к статье 99 федерального закона "Об исполнительном производстве".
Как отмечают авторы законопроекта, предлагаемое ими ограничение не касается социально значимых требований — алиментов, компенсации за вред здоровью, возмещения ущерба из-за смерти кормильца и из-за преступления. Не изменится и система обеспечения прав взыскателей по этим категориям. Поправки обеспечивают дифференцированный подход, который позволит учитывать интересы как уязвимых должников, так и тех, в чью пользу вынесены решения о взыскании, подчеркивается в пояснительной записке.
Принятие этого законопроекта поможет сделать процесс взыскания долгов более справедливым и социально направленным. Он будет учитывать особенности пенсионных доходов, сделает правоприменение более предсказуемым и защитит минимальный уровень доходов пенсионеров, уверены депутаты.