В Госдуме предложили ограничить взыскания из страховой пенсии по старости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили взыскивать с должников-пенсионеров не более 30 процентов от их пенсии.

"Предлагаемые изменения закрепляют специальный порядок удержаний из страховой пенсии по старости, устанавливая пониженный предельный размер — не более 30 процентов", — говорится в пояснительный записке к законопроекту, который есть в распоряжении РИА Новости.

Документ уже готов к внесению в Госдуму . Он предусматривает поправки к статье 99 федерального закона "Об исполнительном производстве".

Как отмечают авторы законопроекта, предлагаемое ими ограничение не касается социально значимых требований — алиментов, компенсации за вред здоровью, возмещения ущерба из-за смерти кормильца и из-за преступления. Не изменится и система обеспечения прав взыскателей по этим категориям. Поправки обеспечивают дифференцированный подход, который позволит учитывать интересы как уязвимых должников, так и тех, в чью пользу вынесены решения о взыскании, подчеркивается в пояснительной записке.