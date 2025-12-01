Парламент Венесуэлы расследует убийства своих граждан в Карибском море

МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Руководство национальной ассамблеи Венесуэлы провело встречу с семьями граждан, погибших в результате внесудебных казней, совершенных американскими военнослужащими в Карибском море, и намерено расследовать все обстоятельства произошедшего, сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.
"На завтрашний день - понедельник - мы созовем внеочередную сессию национального собрания с целью внесения предложения о создании специальной комиссия для расследования серьезных фактов, которые привели к убийству венесуэльцев в водах Карибского моря", - заявил Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.
Спикер парламента сообщил, что провел встречу с родственниками погибших венесуэльцев, личности которых не раскрываются из соображений безопасности, поскольку они получают угрозы "от тех, кто заинтересован в том, чтобы правда не была раскрыта".
По словам политика, изученные ассамблеей оценки американских экспертов по военному делу и международному праву указывают: если бы подобные действия армии США произошли в условиях объявленной войны, они могли бы квалифицироваться как военные преступления, но поскольку войны не объявлено, произошедшее "не может называться иначе, чем убийства, внесудебные казни".
"Никто в XXI веке не может быть одновременно и судьей, и палачом без надлежащей правовой процедуры, без соблюдения священного права каждого человека на защиту", - заключил Родригес.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.