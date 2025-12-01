Рейтинг@Mail.ru
Парламент Венесуэлы расследует убийства своих граждан в Карибском море - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 01.12.2025 (обновлено: 02:26 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/parlament-2058819385.html
Парламент Венесуэлы расследует убийства своих граждан в Карибском море
Парламент Венесуэлы расследует убийства своих граждан в Карибском море - РИА Новости, 01.12.2025
Парламент Венесуэлы расследует убийства своих граждан в Карибском море
Руководство национальной ассамблеи Венесуэлы провело встречу с семьями граждан, погибших в результате внесудебных казней, совершенных американскими... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:25:00+03:00
2025-12-01T02:26:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
хорхе родригес
дональд трамп
николас мадуро
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/38/1552853862_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b8d132a16eaf839183fcd32f279965ba.jpg
https://ria.ru/20250909/maduro-2040625610.html
https://ria.ru/20251111/venesuela-2054354177.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/38/1552853862_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c620e3b49cc2d2d313ae1d2360d2a180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, хорхе родригес, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Хорхе Родригес, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Парламент Венесуэлы расследует убийства своих граждан в Карибском море

Депутат Родригес: Венесуэла расследует убийства граждан страны в Карибском море

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЗдание Национальной ассамблеи Венесуэлы
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Руководство национальной ассамблеи Венесуэлы провело встречу с семьями граждан, погибших в результате внесудебных казней, совершенных американскими военнослужащими в Карибском море, и намерено расследовать все обстоятельства произошедшего, сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.
"На завтрашний день - понедельник - мы созовем внеочередную сессию национального собрания с целью внесения предложения о создании специальной комиссия для расследования серьезных фактов, которые привели к убийству венесуэльцев в водах Карибского моря", - заявил Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Мадуро сравнил присутствие США в Карибском море с кризисом 1962 года
9 сентября, 11:20
Спикер парламента сообщил, что провел встречу с родственниками погибших венесуэльцев, личности которых не раскрываются из соображений безопасности, поскольку они получают угрозы "от тех, кто заинтересован в том, чтобы правда не была раскрыта".
По словам политика, изученные ассамблеей оценки американских экспертов по военному делу и международному праву указывают: если бы подобные действия армии США произошли в условиях объявленной войны, они могли бы квалифицироваться как военные преступления, но поскольку войны не объявлено, произошедшее "не может называться иначе, чем убийства, внесудебные казни".
"Никто в XXI веке не может быть одновременно и судьей, и палачом без надлежащей правовой процедуры, без соблюдения священного права каждого человека на защиту", - заключил Родригес.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США
11 ноября, 23:43
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореХорхе РодригесДональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала