В Ozon объяснили механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ozon опроверг принудительное списание чаевых сотруднику пункта выдачи заказов (ПВЗ) - во время оформления по умолчанию будет стоять отметка в графе с суммой, указанной ранее; а если пользователь передумает оставлять чаевые, то он может отменить оплату в течение 15 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что Ozon будет принудительно списывать чаевые принудительно - автосписание включится после первого платежа.
"Мы не будем намеренно списывать чаевые, если клиент не хочет их оставлять. При оформлении заказа по умолчанию будет стоять отметка в графе с суммой, которую клиент указал ранее. Если покупатель не захочет оставлять чаевые, он может выбрать графу "Без чаевых". Однако для удобства клиента после первой выплаты чаевых мы запомним банковскую карту и сумму", - сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что пользователь может отменить оплату чаевых. "Также, если клиент передумает оставлять чаевые, он может в течение 15 минут отменить оплату, и деньги будут возвращены на его счет", - сообщили в Ozon.
В ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.
