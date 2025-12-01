В Ozon объяснили механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи

В ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.