Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе - РИА Новости, 01.12.2025
11:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ovchinskiy-2058888852.html
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе - РИА Новости, 01.12.2025
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе
Более тысячи новых рабочих мест появилось благодаря реновации в Бескудниковском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:55:00+03:00
2025-12-01T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://ria.ru/20251201/ovchinskiy-2058887251.html
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе

Овчинский: реновация создала более тысячи рабочих мест в Бескудниковском районе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более тысячи новых рабочих мест появилось благодаря реновации в Бескудниковском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Бескудниковский район – лидер по нежилым помещениям, которые уже используются на первых этажах новостроек по программе реновации. Сегодня там функционирует свыше 80 объектов социально-бытовой инфраструктуры. Больше всего открылось предприятий по предоставлению бытовых услуг – свыше 30, следом идут точки торговли – около 20, закрывают рейтинг пункты выдачи заказов. Благодаря этому нам удалось создать более тысячи новых рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Как напоминается в сообщении, нежилые помещения на первых этажах новостроек по программе реновации отводятся под торговые, сервисные и бытовые предприятия.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
