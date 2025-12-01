https://ria.ru/20251201/ovchinskiy-2058888852.html
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе - РИА Новости, 01.12.2025
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе
Более тысячи новых рабочих мест появилось благодаря реновации в Бескудниковском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:55:00+03:00
2025-12-01T11:55:00+03:00
2025-12-01T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2968ae268a5b7a6a6d98ef49dc4b6d82.jpg
https://ria.ru/20251201/ovchinskiy-2058887251.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c86121d84bf50aaaa0e377ffe87bff6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: реновация создала новые рабочих места в Бескудниковском районе
Овчинский: реновация создала более тысячи рабочих мест в Бескудниковском районе
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более тысячи новых рабочих мест появилось благодаря реновации в Бескудниковском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Бескудниковский район – лидер по нежилым помещениям, которые уже используются на первых этажах новостроек по программе реновации. Сегодня там функционирует свыше 80 объектов социально-бытовой инфраструктуры. Больше всего открылось предприятий по предоставлению бытовых услуг – свыше 30, следом идут точки торговли – около 20, закрывают рейтинг пункты выдачи заказов. Благодаря этому нам удалось создать более тысячи новых рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Как напоминается в сообщении, нежилые помещения на первых этажах новостроек по программе реновации отводятся под торговые, сервисные и бытовые предприятия.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.