https://ria.ru/20251201/oruzhie-2058830225.html
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли - РИА Новости, 01.12.2025
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли
Общая выручка ведущих мировых производителей оружия в 2024 году достигла рекордной отметки в 679 миллиардов долларов, увеличившись на 5,9%, это следует из... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:21:00+03:00
2025-12-01T07:21:00+03:00
2025-12-01T07:34:00+03:00
экономика
lockheed martin
northrop grumman
general dynamics
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058581511.html
https://ria.ru/20251130/serbiya-2058766450.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69e38904f4ece5819ed9e0ed473f1b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, lockheed martin , northrop grumman, general dynamics , f-35
Экономика, Lockheed Martin , Northrop Grumman, General Dynamics , F-35
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли
SIPRI: доходы 100 крупнейших производителей оружия за год выросли на 5,9%
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Общая выручка ведущих мировых производителей оружия в 2024 году достигла рекордной отметки в 679 миллиардов долларов, увеличившись на 5,9%, это следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
"Совокупная выручка с продаж вооружений крупнейших в мире компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг… увеличилась на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов (долларов - ред.). Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI", - говорится в исследовании.
SIPRI уточняет, что с 2015 по 2024 годы выручка ста крупнейших оборонных предприятий увеличилась на 26%.
Рост выручки был зафиксирован у 30 из 39 американских компаний, представленных в рейтинге, включая Lockheed Martin
, Northrop Grumman
и General Dynamics
. При этом SIPRI выделяет, что американские компании сталкиваются с широкомасштабными задержками и превышением бюджетов, в частности в рамках программы F
-35.