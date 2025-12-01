Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Общая выручка ведущих мировых производителей оружия в 2024 году достигла рекордной отметки в 679 миллиардов долларов, увеличившись на 5,9%, это следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

"Совокупная выручка с продаж вооружений крупнейших в мире компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг… увеличилась на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов (долларов - ред.). Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI", - говорится в исследовании.