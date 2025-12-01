Рейтинг@Mail.ru
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли - РИА Новости, 01.12.2025
07:21 01.12.2025 (обновлено: 07:34 01.12.2025)
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли
Общая выручка ведущих мировых производителей оружия в 2024 году достигла рекордной отметки в 679 миллиардов долларов, увеличившись на 5,9%, это следует из... РИА Новости, 01.12.2025
экономика, lockheed martin , northrop grumman, general dynamics , f-35
Экономика, Lockheed Martin , Northrop Grumman, General Dynamics , F-35
Доходы 100 крупнейших компаний-производителей оружия за год выросли

SIPRI: доходы 100 крупнейших производителей оружия за год выросли на 5,9%

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Общая выручка ведущих мировых производителей оружия в 2024 году достигла рекордной отметки в 679 миллиардов долларов, увеличившись на 5,9%, это следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
"Совокупная выручка с продаж вооружений крупнейших в мире компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг… увеличилась на 5,9% в 2024 году, достигнув 679 миллиардов (долларов - ред.). Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI", - говорится в исследовании.
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ
29 ноября, 11:19
SIPRI уточняет, что с 2015 по 2024 годы выручка ста крупнейших оборонных предприятий увеличилась на 26%.
Рост выручки был зафиксирован у 30 из 39 американских компаний, представленных в рейтинге, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. При этом SIPRI выделяет, что американские компании сталкиваются с широкомасштабными задержками и превышением бюджетов, в частности в рамках программы F-35.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
30 ноября, 17:48
 
ЭкономикаLockheed MartinNorthrop GrummanGeneral DynamicsF-35
 
 
