В аэропорту Жуковский провели рейд по борьбе с нелегальными такси
15:20 01.12.2025 (обновлено: 15:35 01.12.2025)
В аэропорту Жуковский провели рейд по борьбе с нелегальными такси
Комплексная проверка организации транспортного обслуживания прошла на привокзальной территории аэропорта "Жуковский" с целью контроля исполнения транспортного... РИА Новости, 01.12.2025
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
общество
жуковский
россия
жуковский
россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), общество, жуковский
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Общество, Жуковский
В аэропорту Жуковский провели рейд по борьбе с нелегальными такси

Международный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комплексная проверка организации транспортного обслуживания прошла на привокзальной территории аэропорта "Жуковский" с целью контроля исполнения транспортного законодательства и пресечения фактов работы нелегальных автоперевозчиков, сообщили в аэропорту.
"В рамках системной работы по повышению качества обслуживания пассажиров на привокзальной территории международного аэропорта "Жуковский" прошла комплексная проверка организации транспортного обслуживания. Целью реализованного по инициативе аэропорта межведомственного мероприятия стали контроль исполнения транспортного законодательства и пресечение фактов работы нелегальных автоперевозчиков", - говорится в сообщении.
Проверка была организована с участием министерства внутренних дел, транспортной прокуратуры и Ространснадзора.
"В ходе состоявшегося рейда была проведена проверка более 60 задействованных в пассажирских перевозках транспортных средств, составлено шесть протоколов об административных правонарушениях", - сообщили в "Жуковском".
Аэропорт "Жуковский" входит в московский авиаузел и обслуживает рейсы более чем по 15 направлениям России и зарубежья.
Россия Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Общество Жуковский
 
 
