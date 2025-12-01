В аэропорту Жуковский провели рейд по борьбе с нелегальными такси

"В рамках системной работы по повышению качества обслуживания пассажиров на привокзальной территории международного аэропорта "Жуковский" прошла комплексная проверка организации транспортного обслуживания. Целью реализованного по инициативе аэропорта межведомственного мероприятия стали контроль исполнения транспортного законодательства и пресечение фактов работы нелегальных автоперевозчиков", - говорится в сообщении.

"В ходе состоявшегося рейда была проведена проверка более 60 задействованных в пассажирских перевозках транспортных средств, составлено шесть протоколов об административных правонарушениях", - сообщили в "Жуковском".