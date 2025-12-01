https://ria.ru/20251201/orenburzhe-2058936023.html
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр - РИА Новости, 01.12.2025
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр
Первый в Оренбургской области семейный многофункциональный центр открыт, здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:36:00+03:00
2025-12-01T14:36:00+03:00
2025-12-01T14:36:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
россия
евгений солнцев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
https://ria.ru/20251201/bolnitsa-2058926523.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, евгений солнцев, единая россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев, Единая Россия
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр
В Оренбургской области открыли первый семейный многофункциональный центр
УФА, 1 дек - РИА Новости. Первый в Оренбургской области семейный многофункциональный центр открыт, здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или логопеду, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
"Первый в регионе семейный МФЦ открыт. Сегодня вместе с детьми и их родителями лично познакомился с функционалом нового центра. Отличие его от обычного – есть зоны развлечения для детей, организована комната матери и ребёнка. Здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или логопеду. Адаптирован центр и для посетителей с ограниченными возможностями", - рассказал Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
Губернатор Оренбургской области отметил, что поддержка семей с детьми – одно из ключевых направлений работы правительства региона. "Уверен, этот центр станет площадкой, где семьи смогут общаться, получать всестороннюю необходимую помощь и поддержку в режиме "одного окна", - добавил он.
По словам Евгения Солнцева, оренбургский центр стал одним из 144 семейных МФЦ, которые созданы в 52 регионах России в рамках народной программы "Единой России". "Работу в этом направлении продолжим и дальше. В декабре 2026 года откроем второй центр в Орске", - уточнил глава региона.