Рейтинг@Mail.ru
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:36 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/orenburzhe-2058936023.html
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр - РИА Новости, 01.12.2025
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр
Первый в Оренбургской области семейный многофункциональный центр открыт, здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:36:00+03:00
2025-12-01T14:36:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
россия
евгений солнцев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
https://ria.ru/20251201/bolnitsa-2058926523.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, евгений солнцев, единая россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев, Единая Россия
Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр

В Оренбургской области открыли первый семейный многофункциональный центр

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 1 дек - РИА Новости. Первый в Оренбургской области семейный многофункциональный центр открыт, здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или логопеду, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
"Первый в регионе семейный МФЦ открыт. Сегодня вместе с детьми и их родителями лично познакомился с функционалом нового центра. Отличие его от обычного – есть зоны развлечения для детей, организована комната матери и ребёнка. Здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или логопеду. Адаптирован центр и для посетителей с ограниченными возможностями", - рассказал Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
Губернатор Оренбургской области отметил, что поддержка семей с детьми – одно из ключевых направлений работы правительства региона. "Уверен, этот центр станет площадкой, где семьи смогут общаться, получать всестороннюю необходимую помощь и поддержку в режиме "одного окна", - добавил он.
По словам Евгения Солнцева, оренбургский центр стал одним из 144 семейных МФЦ, которые созданы в 52 регионах России в рамках народной программы "Единой России". "Работу в этом направлении продолжим и дальше. В декабре 2026 года откроем второй центр в Орске", - уточнил глава региона.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Орскую городскую больницу в Оренбуржье ремонтируют по нацпроекту
Вчера, 14:07
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала