Солнцев открыл первый в Оренбуржье семейный многофункциональный центр

УФА, 1 дек - РИА Новости. Первый в Оренбургской области семейный многофункциональный центр открыт, здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или логопеду, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

"Первый в регионе семейный МФЦ открыт. Сегодня вместе с детьми и их родителями лично познакомился с функционалом нового центра. Отличие его от обычного – есть зоны развлечения для детей, организована комната матери и ребёнка. Здесь, кроме получения социальных услуг, можно попасть на приём к психологу или логопеду. Адаптирован центр и для посетителей с ограниченными возможностями", - рассказал Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

Губернатор Оренбургской области отметил, что поддержка семей с детьми – одно из ключевых направлений работы правительства региона. "Уверен, этот центр станет площадкой, где семьи смогут общаться, получать всестороннюю необходимую помощь и поддержку в режиме "одного окна", - добавил он.