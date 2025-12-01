Опрос показал, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Шесть из десяти россиян (63%) сталкивались со стрессовыми ситуациями в этом году, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте.

При этом 37% граждан РФ отметили, что сталкивались со стрессовыми ситуациями в 2025 году часто - по несколько раз в месяц, 26% респондентов ответили, что испытывали стресс довольно редко - от одного до двух раз с начала года, а 35% заявили, что вообще с таким не встречались.

Кроме того, большинство россиян (57%) заявили, что стрессовое состояние было обычно связано с ситуациями личного характера, в том числе трудностями в личной жизни, семейными проблемами, ухудшением здоровья или поступлением ребенка в вуз. Треть респондентов (30%) отметили, что в основном испытывали трудовой стресс - из-за проблем с бизнесом или потери работы. В то же время 22% опрошенных в качестве причины стресса назвали экономическую нестабильность, а 21% - социально-политический фактор, в том числе беспокойство о будущем и новостной фон.

По результатам опроса, четверо из десяти россиян (37%) обычно справляются со стрессом с помощью досуга и смены деятельности, например, чтения книг, просмотра фильмов, видеоигр, хобби, прогулок с домашними животными и домашних дел. Тогда как каждый четвертый респондент (25%) ответил, что занимается саморегуляцией и рефлексией - успокаивает себя, медитирует, анализирует проблемы или абстрагируется. При этом 24% россиян подчеркнули, что выбирают эмоционально-социальные методы борьбы со стрессом, такие как общение с семьей и культурно-массовые мероприятия. И столько же граждан РФ (24%) заявили, что предпочитают бороться со стрессом с помощью физической активности - прогулок на свежем воздухе, занятий в спортзале, йоги или огорода.