Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/opros-2058880414.html
Опрос показал, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году
Опрос показал, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году - РИА Новости, 01.12.2025
Опрос показал, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году
Шесть из десяти россиян (63%) сталкивались со стрессовыми ситуациями в этом году, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:22:00+03:00
2025-12-01T11:22:00+03:00
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75411/30/754113088_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_3ec91292ac751c5cb13ffcf783c96dd0.jpg
https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75411/30/754113088_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_447959367d3bf178daed6cb17ab4c802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вциом
Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году

ВЦИОМ: 63% россиян сталкивались со стрессовыми ситуациями в 2025 году

© Fotolia / Minerva StudioСтресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / Minerva Studio
Стресс на рабочем месте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Шесть из десяти россиян (63%) сталкивались со стрессовыми ситуациями в этом году, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте.
При этом 37% граждан РФ отметили, что сталкивались со стрессовыми ситуациями в 2025 году часто - по несколько раз в месяц, 26% респондентов ответили, что испытывали стресс довольно редко - от одного до двух раз с начала года, а 35% заявили, что вообще с таким не встречались.
Кроме того, большинство россиян (57%) заявили, что стрессовое состояние было обычно связано с ситуациями личного характера, в том числе трудностями в личной жизни, семейными проблемами, ухудшением здоровья или поступлением ребенка в вуз. Треть респондентов (30%) отметили, что в основном испытывали трудовой стресс - из-за проблем с бизнесом или потери работы. В то же время 22% опрошенных в качестве причины стресса назвали экономическую нестабильность, а 21% - социально-политический фактор, в том числе беспокойство о будущем и новостной фон.
По результатам опроса, четверо из десяти россиян (37%) обычно справляются со стрессом с помощью досуга и смены деятельности, например, чтения книг, просмотра фильмов, видеоигр, хобби, прогулок с домашними животными и домашних дел. Тогда как каждый четвертый респондент (25%) ответил, что занимается саморегуляцией и рефлексией - успокаивает себя, медитирует, анализирует проблемы или абстрагируется. При этом 24% россиян подчеркнули, что выбирают эмоционально-социальные методы борьбы со стрессом, такие как общение с семьей и культурно-массовые мероприятия. И столько же граждан РФ (24%) заявили, что предпочитают бороться со стрессом с помощью физической активности - прогулок на свежем воздухе, занятий в спортзале, йоги или огорода.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше
5 мая, 04:24
 
РоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала