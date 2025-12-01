https://ria.ru/20251201/opasnost-2058821224.html
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.12.2025
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 01.12.2025
