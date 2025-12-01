https://ria.ru/20251201/opasnost-2058819796.html
В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 01.12.2025
На территории Таганрога объявили воздушную опасность