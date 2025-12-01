https://ria.ru/20251201/opasnost-2058819688.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА