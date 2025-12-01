Рейтинг@Mail.ru
В ОП призвали ввести эмансипацию трудных подростков - РИА Новости, 01.12.2025
17:01 01.12.2025
В ОП призвали ввести эмансипацию трудных подростков
В ОП призвали ввести эмансипацию трудных подростков
общество, россия, сергей рыбальченко
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нужно применять процедуру эмансипации к подросткам, совершившим повторные преступления, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Рыбальченко в беседе с РИА Новости рассказал, что после резонансных случаев подростковой преступности, освещаемых в СМИ, традиционно возникают законодательные инициативы по увеличению наказаний и снижению возрастного порога ответственности. В качестве альтернативы Общественная палата РФ несколько лет назад предложила применять процедуру эмансипации к подросткам, совершившим повторные преступления.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками
3 июня, 16:20
"Для тех подростков, которые совершили повторное преступление, а значит не раскаялись, не осознают пагубности своего поступка, может применяться процедура эмансипации. То есть в данном случае подростки осознают, что они делают, они понимают, что нарушают нравственные нормы и правила. Но тогда в следующий раз они должны отвечать как взрослые", - сказал Рыбальченко.
Он также предложил рассмотреть возможность законодательного закрепления эмансипации подростков в случаях агрессии и буллинга, отметив, что данное явление, хоть и не имеет возрастных ограничений, в настоящее время законодательно описывается применительно к подростковой среде.
"Можно добавить эмансипацию подростков в случаях агрессии и буллинга. Буллинг может осуществляться как в отношении одних подростков другими подростками, так и между молодыми людьми. Понятие буллинга, которое на сегодняшний день у нас описано и будет описано в законодательстве, оно именно относится к подростковой среде. Хотя для буллинга не существует возраста", - сказал Рыбальченко.
Он подчеркнул, что процедура не предполагает общего ужесточения законодательства, а предусматривает возможность применения к подросткам-правонарушителям, совершившим повторные преступления и не демонстрирующим раскаяния, мер, аналогичных взрослым, начиная со следующего проступка.
"Задача в том, чтобы не допустить таких случаев, когда мы ужесточаем законодательство по каждому конкретному вопиющему прецеденту в отношении какого-либо преступления", - подчеркнул Рыбальченко, объясняя, что предлагаемая мера призвана оградить детей от повторения преступлений.
Подросток в Москве по указанию незнакомца похитил четыре телефона на сумму почти 600 тысяч рублей в пунктах выдачи маркетплейсов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Москве подростка заподозрили в похищении телефонов на 600 тысяч рублей
Вчера, 13:48
 
