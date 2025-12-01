ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права

ООН, 1 дек – РИА Новости. В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом.

Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вновь заявляем, что атаки против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, включая энергетическую, запрещены международным правом, где бы они ни происходили", – заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.

ООН также призвали к деэскалации.

В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.