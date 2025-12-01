Рейтинг@Mail.ru
ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/oon-2059042829.html
ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права
ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права - РИА Новости, 01.12.2025
ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права
В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T21:28:00+03:00
2025-12-01T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
черное море
гамбия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653473_0:434:962:975_1920x0_80_0_0_00661fd82ac73e043292e90d658f729b.jpg
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058990311.html
турция
черное море
гамбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653473_0:344:962:1066_1920x0_80_0_0_9df9bd89c9e6a258b41ef9da7f657df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, гамбия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Черное море, Гамбия, ООН
ООН назвала атаки в Черном море нарушением международного права

ООН: атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 дек – РИА Новости. В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь заявляем, что атаки против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, включая энергетическую, запрещены международным правом, где бы они ни происходили", – заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.
В ООН также призвали к деэскалации.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияЧерное мореГамбияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала