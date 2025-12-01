В ООН раскритиковали Украину за желание приостановить Оттавскую конфенцию

ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Фантазия Киева о приостановке действия Оттавской конвенции нарушает международное право, она неприемлема, заявил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.

"Что касается фантазии Украины о приостановке: они пытаются сделать что-то, что запрещено международным гуманитарным правом, поэтому мы отвергаем эту юридическую процедуру. Запрет на использование противопехотных мин должен ясно применяться в ходе вооруженных конфликтов", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.

По его словам, статья 1 конвенции запрещает их использование при любых обстоятельствах.

"А статья 19 запрещает какие-либо односторонние исключения в применении конвенции. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе этой встречи сторон конвенции (1-5 декабря - ред.)", - добавил он.