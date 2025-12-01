https://ria.ru/20251201/oon-2058920548.html
В ООН раскритиковали Украину за желание приостановить Оттавскую конфенцию
В ООН раскритиковали Украину за желание приостановить Оттавскую конфенцию
ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Фантазия Киева о приостановке действия Оттавской конвенции нарушает международное право, она неприемлема, заявил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.
"Что касается фантазии Украины о приостановке: они пытаются сделать что-то, что запрещено международным гуманитарным правом, поэтому мы отвергаем эту юридическую процедуру. Запрет на использование противопехотных мин должен ясно применяться в ходе вооруженных конфликтов", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
По его словам, статья 1 конвенции запрещает их использование при любых обстоятельствах.
"А статья 19 запрещает какие-либо односторонние исключения в применении конвенции. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе этой встречи сторон конвенции (1-5 декабря - ред.)", - добавил он.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.