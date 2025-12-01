В ООН заявили об использовании Украиной американских систем минирования

ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Есть фотодоказательства применения Украиной поставленных США систем ADAM для противопехотных мин на поле боя, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.