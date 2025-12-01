Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили об использовании Украиной американских систем минирования
13:38 01.12.2025
В ООН заявили об использовании Украиной американских систем минирования
В ООН заявили об использовании Украиной американских систем минирования
Есть фотодоказательства применения Украиной поставленных США систем ADAM для противопехотных мин на поле боя, сообщил соавтор доклада об использовании... РИА Новости, 01.12.2025
В ООН заявили об использовании Украиной американских систем минирования

У UNIDIR есть фотодоказательства применения Украиной систем ADAM на поле боя

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Есть фотодоказательства применения Украиной поставленных США систем ADAM для противопехотных мин на поле боя, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.
Он напомнил, что Украина получила две поставки противопехотных мин от США в ноябре 2024 года.
"Есть фотодоказательства, опубликованные как украинскими, так и российскими источниками, что системы ADAM (артиллерийские боеприпасы, которые выпускают противопехотные мины при помощи артиллерии), поставленные США, были использованы на поле боя. Однако в докладе не удалось выявить точное место их использования", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский запретил продавать оружие Украине
6 июля, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
