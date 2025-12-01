Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киевский режим стоит перед выбором между плохим и очень плохим, то есть между соглашением на невыгодные условия по урегулированию конфликта и продолжением боевых действий, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник, комментируя итоги переговоров американской и украинской делегаций во Флориде.