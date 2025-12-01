Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде
12:44 01.12.2025
Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде
Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде - РИА Новости, 01.12.2025
Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде
Экс-депутат Рады оценил переговоры США и Украины во Флориде

Олейник: Киев стоит перед выбором между плохим и очень плохим

© РИА Новости / Владимир Песня
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киевский режим стоит перед выбором между плохим и очень плохим, то есть между соглашением на невыгодные условия по урегулированию конфликта и продолжением боевых действий, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник, комментируя итоги переговоров американской и украинской делегаций во Флориде.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде
26 марта, 00:30
"Переговоры шли между хозяевами и слугами. В чем проблема? Киев – это слуга двух господ, еще есть Лондон. Американцы дожимают (на переговорах) свое, а европейцы пытаются продлить войну. Поэтому не случайно Зеленский летит сегодня к Макрону", - заявил Олейник.
По его прогнозу, теперь Владимир Зеленский и европейские лидеры будут обсуждать, что делать дальше.
Ранее канцелярия французского президента сообщила, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря. По сообщению портала Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников, Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в понедельник также встретится с Зеленским в Париже, чтобы доложить ему о прошедших в США переговорах.
Олейник отметил, что переговоры во Флориде не завершились для украинской делегации ничем хорошим. "Первый замглавы МИД Сергей Кислица полностью оправдывал свою фамилию и сидел с кислым лицом, как будто на похоронах. И еще с таким жестом, выдающим закрытость. Потому для для Киева стоит выбор между плохим и очень плохим: соглашаться на условия американцев или продлить войну. А конец для Зеленского и его компании будет один и тот же: поражение, отстранение от власти и ответственность", - прогнозирует Олейник.
Он обратил также внимание на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что снимает установленный им дедлайн перед Россией по достижению мирных договоренностей и готов работать с Москвой дальше, а также заявление Трампа, что коррупция - проблема для Украины в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По оценке Олейника, подобные заявления – не в пользу Киева. "Коррупция – это мать родная для Зеленского. Потому что война – это источник этой коррупции. Во время войны сложно расследовать коррупцию и очень много можно украсть денег", - объяснил Олейник.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Умеров в понедельник встретится с Зеленским в Париже, пишут СМИ
Вчера, 09:02
 
