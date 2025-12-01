https://ria.ru/20251201/ogranicheniya-2058825378.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 01.12.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T05:10:00+03:00
2025-12-01T05:10:00+03:00
2025-12-01T05:10:00+03:00
владикавказ
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_dd7947045e62aa827579bab61dafcc89.jpg
https://ria.ru/20251201/ogranicheniya-2058823550.html
владикавказ
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_8f35f8bb5c5eee10388e09c8ec05bf51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты