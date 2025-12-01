Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив три боеприпаса, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В предыдущие сутки были зафиксированы три обстрела.

"Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Две вооруженных атаки - на горловском направлении, одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канала управления.

Ведомство уточнило, что всего было выпущено три единицы различных боеприпасов.