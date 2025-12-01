https://ria.ru/20251201/obstrel-2058816851.html
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив три боеприпаса, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В предыдущие сутки были зафиксированы три обстрела.
"Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Две вооруженных атаки - на горловском направлении, одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канала
управления.
Ведомство уточнило, что всего было выпущено три единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух мирных жителей, добавило управление.