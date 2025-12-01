Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.12.2025
01:34 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/obmen-2058816343.html
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной
США и Киев в ходе переговоров во Флориде обсуждали возможность "обмена" территориями между РФ и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:34:00+03:00
2025-12-01T01:34:00+03:00
в мире
россия
республика крым
украина
владимир путин
оон
россия
республика крым
украина
в мире, россия, республика крым, украина, владимир путин, оон
В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Путин, ООН
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной

WSJ: США и Киев обсуждали возможность обмена территориями между РФ и Украиной

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США и Киев в ходе переговоров во Флориде обсуждали возможность "обмена" территориями между РФ и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Переговоры охватывали… возможность территориальных обменов между Россией и Украиной", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
01:29
Среди вопросов, оставшихся открытыми на переговорах между США и Украиной, газета называет вопрос того, будет ли РФ продолжать настаивать на международном признании новых регионов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп
01:27
 
В миреРоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир ПутинООН
 
 
