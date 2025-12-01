Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера
Хорошие новости
 
09:27 01.12.2025 (обновлено: 10:02 01.12.2025)
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера
В Новосибирской области спасли три сотни косуль, которые оказались на льду замерзшего озера и не могли самостоятельно передвигаться, сообщило региональное... РИА Новости, 01.12.2025
хорошие новости
новосибирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера

Более 300 косуль спасли с замерзшего озера в Новосибирской области

© Фото : Минприроды НСО/TelegramСибирская косуля на замерзшем озере в Карасукском районе в Новосибирской области
Сибирская косуля на замерзшем озере в Карасукском районе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Минприроды НСО/Telegram
Сибирская косуля на замерзшем озере в Карасукском районе в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 1 дек — РИА Новости. В Новосибирской области спасли три сотни косуль, которые оказались на льду замерзшего озера и не могли самостоятельно передвигаться, сообщило региональное Минприроды.
"В минувшие выходные на замерзшем озере в Карасукском районе была проведена сложная и масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер", — рассказали в министерстве.
На помощь животным пришли специалисты Минприроды, МЧС, местные жители и охотники. В ходе операции спасатели использовали судно на воздушной подушке, что позволило безопасно перемещаться по тонкому льду и перевозить копытных.
Начальник управления по охране животного мира Семен Доплер опроверг распространившиеся в интернете слухи о том, что несколько сотен косуль погибли.
"К сожалению, без потерь не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья", — сказал он.
По словам Доплера, эта ситуация наглядно демонстрирует, как массовая миграция сталкивает диких животных с техногенными и природными ловушками.
Хорошие новостиНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
