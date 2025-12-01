В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера

НОВОСИБИРСК, 1 дек — РИА Новости. В Новосибирской области спасли три сотни косуль, которые оказались на льду замерзшего озера и не могли самостоятельно передвигаться, сообщило региональное Минприроды.
"В минувшие выходные на замерзшем озере в Карасукском районе была проведена сложная и масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер", — рассказали в министерстве.
Ветеринар рассказал о самочувствии кошки Муси, спасенной в Крыму
26 февраля, 09:11
На помощь животным пришли специалисты Минприроды, МЧС, местные жители и охотники. В ходе операции спасатели использовали судно на воздушной подушке, что позволило безопасно перемещаться по тонкому льду и перевозить копытных.
Начальник управления по охране животного мира Семен Доплер опроверг распространившиеся в интернете слухи о том, что несколько сотен косуль погибли.
"К сожалению, без потерь не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья", — сказал он.
По словам Доплера, эта ситуация наглядно демонстрирует, как массовая миграция сталкивает диких животных с техногенными и природными ловушками.
В Калининградской области спасли хаски из колодца с водой
1 августа, 10:37