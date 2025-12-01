Сибирская косуля на замерзшем озере в Карасукском районе в Новосибирской области

В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера

НОВОСИБИРСК, 1 дек — РИА Новости. В Новосибирской области спасли три сотни косуль, которые оказались на льду замерзшего озера и не могли самостоятельно передвигаться, сообщило региональное Минприроды

"В минувшие выходные на замерзшем озере в Карасукском районе была проведена сложная и масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края , оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер", — рассказали в министерстве.

На помощь животным пришли специалисты Минприроды МЧС , местные жители и охотники. В ходе операции спасатели использовали судно на воздушной подушке, что позволило безопасно перемещаться по тонкому льду и перевозить копытных.

Начальник управления по охране животного мира Семен Доплер опроверг распространившиеся в интернете слухи о том, что несколько сотен косуль погибли.

"К сожалению, без потерь не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья", — сказал он.