Пострадавших при атаке БПЛА в Новгородской области нет - РИА Новости, 01.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 01.12.2025
Пострадавших при атаке БПЛА в Новгородской области нет
Пострадавших при атаке БПЛА в Новгородской области нет
Пострадавших после атаки беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новгородская область
россия
александра дронова
2025
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новгородская область, Россия, Александра Дронова
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Пострадавших после атаки беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в ночь с воскресенья на понедельник силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено четыре БПЛА.
"Пострадавших нет. Спасибо ребятам за работу! При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте - это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112", - сообщил Дронов.
Как раннее сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
