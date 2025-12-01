https://ria.ru/20251201/oblast-2058837648.html
Пострадавших при атаке БПЛА в Новгородской области нет
Пострадавших после атаки беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новгородская область
россия
александра дронова
новгородская область
россия
