Работникам объяснили, кому оплачивают время перерыва на обед

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трудовой кодекс гарантирует работнику право на перерыв для еды и отдыха продолжительностью не более двух часов и не менее получаса. В каком случае это оплачивается, рассказала Трудовой кодекс гарантирует работнику право на перерыв для еды и отдыха продолжительностью не более двух часов и не менее получаса. В каком случае это оплачивается, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

По общему правилу обеденный перерыв не входит в оплачиваемое время работника. Его продолжительность и конкретные часы устанавливаются внутренними правилами или соглашением с работодателем.

"Однако на работах, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. В этом случае такой период включается в рабочее время и подлежит оплате",- поясняет юрист.