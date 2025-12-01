Рейтинг@Mail.ru
02:17 01.12.2025
Работникам объяснили, кому оплачивают время перерыва на обед
евгения безмаленко
международная ассоциация юристов и медиаторов 4legal
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трудовой кодекс гарантирует работнику право на перерыв для еды и отдыха продолжительностью не более двух часов и не менее получаса. В каком случае это оплачивается, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По общему правилу обеденный перерыв не входит в оплачиваемое время работника. Его продолжительность и конкретные часы устанавливаются внутренними правилами или соглашением с работодателем.
"Однако на работах, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. В этом случае такой период включается в рабочее время и подлежит оплате",- поясняет юрист.
По ее словам, если сотрудник работает более четырех часов в день, перерыв может быть сокращен до 30 минут. Но полностью убрать его можно, лишь если смена длится четыре часа в день или меньше.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В России изменились правила выплаты премий и 13-х зарплат
24 ноября, 02:46
 
Евгения Безмаленко
Международная Ассоциация юристов и медиаторов 4legal
 
 
