Работникам объяснили, кому оплачивают время перерыва на обед

Трудовой кодекс гарантирует работнику право на перерыв для еды и отдыха продолжительностью не более двух часов и не менее получаса. В каком случае это... РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Трудовой кодекс гарантирует работнику право на перерыв для еды и отдыха продолжительностью не более двух часов и не менее получаса. В каком случае это оплачивается, рассказала агентству "Прайм"
член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По общему правилу обеденный перерыв не входит в оплачиваемое время работника. Его продолжительность и конкретные часы устанавливаются внутренними правилами или соглашением с работодателем.
"Однако на работах, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. В этом случае такой период включается в рабочее время и подлежит оплате",- поясняет юрист.
По ее словам, если сотрудник работает более четырех часов в день, перерыв может быть сокращен до 30 минут. Но полностью убрать его можно, лишь если смена длится четыре часа в день или меньше.