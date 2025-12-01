https://ria.ru/20251201/nikolaj-2058864113.html
Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации
Вдова актера Николая Караченцева, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, опровергла РИА Новости сообщения о своей госпитализации. РИА Новости, 01.12.2025
