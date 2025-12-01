Рейтинг@Mail.ru
Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации
01.12.2025
Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации
Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации
Вдова актера Николая Караченцева, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, опровергла РИА Новости сообщения о своей госпитализации. РИА Новости, 01.12.2025
2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вдова актера Николая Караченцева, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, опровергла РИА Новости сообщения о своей госпитализации.
Ранее в Telegram-канале SHOT появилось сообщение о том, что Поргину якобы госпитализировали.
"Это все вранье", - заявила актриса, добавив, что не знает, откуда в сети появляется такая информация.
Она рассказала, что в субботу отметила свой день рождения, на котором присутствовали ее друзья и близкие, а в ближайших планах у нее - поход на спектакль в театре Терезе Дуровой.
Агент Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста
