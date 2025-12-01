Нидерланды подписали с Украиной соглашение о производстве дронов

ГААГА, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников в обеих странах, сообщил в понедельник министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить беспилотники в обеих странах. С моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine")", - написал Брекелманс в соцсети Х.
В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов.
В октябре министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне. По словам главы ведомства Рубена Брекелманса, первые производственные линии по сборке дронов запустят в ближайшие несколько месяцев. Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".