Нидерланды подписали с Украиной соглашение о производстве дронов - РИА Новости, 01.12.2025
14:46 01.12.2025
Нидерланды подписали с Украиной соглашение о производстве дронов
в мире
нидерланды
украина
денис шмыгаль
борн
нидерланды
украина
в мире, нидерланды, украина, денис шмыгаль, борн
В мире, Нидерланды, Украина, Денис Шмыгаль, БОРН
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника. Архивное фото
ГААГА, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников в обеих странах, сообщил в понедельник министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить беспилотники в обеих странах. С моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine")", - написал Брекелманс в соцсети Х.
В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов.
В октябре министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне. По словам главы ведомства Рубена Брекелманса, первые производственные линии по сборке дронов запустят в ближайшие несколько месяцев. Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".
