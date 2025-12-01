Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2"

БАГДАД, 1 дек - РИА Новости. Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разрабатывать крупнейшее месторождение на юге страны - "Западная Курна 2" вместо попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" на фоне ее намерения выйти из проекта, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
"В понедельник министерство нефти направило ряду крупных американских нефтяных компаний прямые и эксклюзивные приглашения вступить в официальные переговоры и представить свои технические и коммерческие предложения с целью побороться за управление месторождением "Западная Курна 2" в соответствии с прозрачными стандартами, принятыми при распределении проектов по разработке нефтяных месторождений", - отмечается в сообщении.
Как считают в иракском ведомстве, "передача управления месторождением какой-либо американской компании будет способствовать обеспечению общих интересов и повышению стабильности мировых рынков, а также обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранение ее доли на рынке, что положительно скажется на управлении ресурсами государства".
Министерство указало, что "расширение участия американских компаний в развитии нефтяного сектора Ирака подчеркивает стратегическое значение страны на мировых энергетических рынках и способствует диверсификации международного опыта в нефтяных проектах, тем самым обеспечивая и поддерживая экономические и стратегические интересы Ирака".
Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.