Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2"

БАГДАД, 1 дек - РИА Новости. Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разрабатывать крупнейшее месторождение на юге страны - "Западная Курна 2" вместо попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" на фоне ее намерения выйти из проекта, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.

"В понедельник министерство нефти направило ряду крупных американских нефтяных компаний прямые и эксклюзивные приглашения вступить в официальные переговоры и представить свои технические и коммерческие предложения с целью побороться за управление месторождением "Западная Курна 2" в соответствии с прозрачными стандартами, принятыми при распределении проектов по разработке нефтяных месторождений", - отмечается в сообщении.

Как считают в иракском ведомстве, "передача управления месторождением какой-либо американской компании будет способствовать обеспечению общих интересов и повышению стабильности мировых рынков, а также обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранение ее доли на рынке, что положительно скажется на управлении ресурсами государства".

Министерство указало, что "расширение участия американских компаний в развитии нефтяного сектора Ирака подчеркивает стратегическое значение страны на мировых энергетических рынках и способствует диверсификации международного опыта в нефтяных проектах, тем самым обеспечивая и поддерживая экономические и стратегические интересы Ирака".

Санкции против " Лукойла " 15 октября ввела Великобритания . За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае

"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor . Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.