Рейтинг@Mail.ru
Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2" - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/neft-2059010337.html
Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2"
Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2" - РИА Новости, 01.12.2025
Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2"
Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разрабатывать крупнейшее месторождение на юге страны - "Западная Курна 2" вместо попавшей под РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:22:00+03:00
2025-12-01T18:22:00+03:00
в мире
ирак
сша
великобритания
gunvor group
евросоюз
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg
https://ria.ru/20251127/lukoyl-2058194246.html
https://ria.ru/20251127/putin-2058129483.html
https://ria.ru/20251122/sanktsii-2056808398.html
ирак
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b2b67a6fbf9af1f19b8ae1875c244c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, великобритания, gunvor group, евросоюз, лукойл
В мире, Ирак, США, Великобритания, Gunvor Group, Евросоюз, ЛУКОЙЛ
Ирак нашел замену "Лукойлу" в разработке "Западной Курны 2"

Ирак пригласил компании из США занять место "Лукойла" в разработке месторождений

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 1 дек - РИА Новости. Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разрабатывать крупнейшее месторождение на юге страны - "Западная Курна 2" вместо попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" на фоне ее намерения выйти из проекта, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
"В понедельник министерство нефти направило ряду крупных американских нефтяных компаний прямые и эксклюзивные приглашения вступить в официальные переговоры и представить свои технические и коммерческие предложения с целью побороться за управление месторождением "Западная Курна 2" в соответствии с прозрачными стандартами, принятыми при распределении проектов по разработке нефтяных месторождений", - отмечается в сообщении.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
27 ноября, 20:32
Как считают в иракском ведомстве, "передача управления месторождением какой-либо американской компании будет способствовать обеспечению общих интересов и повышению стабильности мировых рынков, а также обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранение ее доли на рынке, что положительно скажется на управлении ресурсами государства".
Министерство указало, что "расширение участия американских компаний в развитии нефтяного сектора Ирака подчеркивает стратегическое значение страны на мировых энергетических рынках и способствует диверсификации международного опыта в нефтяных проектах, тем самым обеспечивая и поддерживая экономические и стратегические интересы Ирака".
Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа
27 ноября, 17:43
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Эмиратская IHC заинтересована в покупке активов "Лукойла", сообщают СМИ
22 ноября, 15:50
 
В миреИракСШАВеликобританияGunvor GroupЕвросоюзЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала