Россиян в декабре ждет самая короткая рабочая неделя

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей: россияне будут работать только 29 и 30 числа, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.