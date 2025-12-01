Рейтинг@Mail.ru
Томские ученые создали источники питания для магнитов синхротрона "СИЛА"
Наука
 
10:30 01.12.2025 (обновлено: 10:39 01.12.2025)
Томские ученые создали источники питания для магнитов синхротрона "СИЛА"
Томские ученые создали источники питания для магнитов синхротрона "СИЛА" - РИА Новости, 01.12.2025
Томские ученые создали источники питания для магнитов синхротрона "СИЛА"
Источники питания для фокусирующих магнитов ускорительно-накопительного комплекса "СИЛА" создали специалисты ТПУ. По их данным, разработка позволит поддерживать РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:30:00+03:00
2025-12-01T10:39:00+03:00
наука
курчатовский институт
томский политехнический университет
технологии
российские инновации
технологическое лидерство
университетская наука
наука
https://ria.ru/20251107/nauka-2053292545.html
курчатовский институт, томский политехнический университет, технологии, российские инновации, технологическое лидерство, университетская наука, наука
Наука, Курчатовский институт, Томский политехнический университет, Технологии, Российские инновации, Технологическое лидерство, Университетская наука, Наука

Томские ученые создали источники питания для магнитов синхротрона "СИЛА"

© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
Источник питания для проекта СИЛА - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Источники питания для фокусирующих магнитов ускорительно-накопительного комплекса "СИЛА" создали специалисты ТПУ. По их данным, разработка позволит поддерживать стабильный ток в обмотках магнитов и обеспечит эффективную и безопасную работу магнитной системы синхротрона, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Проект "СИЛА" ("СИнхротрон-ЛАзер") – это принципиально новый синхротронный комплекс, объединяющий в себе синхротронный источник IVпоколения на шесть гигаэлектронвольт (электрон с такой энергией движется почти со скоростью света) и рентгеновский лазер на свободных электронах. Работы по его строительству начнутся в подмосковном наукограде Протвино в 2026 году. На синхротроне будут проводиться исследования в области био- и нанотехнологий и материаловедения. Проект инициирован Научно-исследовательским центром "Курчатовский институт".
Сотрудники Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (ИШНКБ ТПУ) спроектировали и изготовили два типа программно-управляемых источников питания. Они будут использоваться в системе управления основными и корректирующими обмотками магнитов ускорительно-накопительного комплекса и обеспечивать формирование в обмотках магнитов токов заданной величины, рассказал директор ИШНКБ ТПУ Павел Баранов.
"Сегодня на рынке отсутствуют серийно выпускаемые источники тока с требуемыми метрологическими характеристиками. В синхротроне они нужны для питания электромагнитов, с помощью которых управляют траекторией и фокусировкой пучка заряженных частиц. Именно ток в катушках магнитов создает магнитное поле, а его величина, стабильность и синхронизация с работой других агрегатов и систем ускорителя напрямую определяют параметры движения частиц", — сообщил он.
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
Старший преподаватель ТПУ Степан Скрипко работает с источниками питания для магнитов
Старший преподаватель ТПУ Степан Скрипко работает с источниками питания для магнитов
Старший преподаватель ТПУ Степан Скрипко работает с источниками питания для магнитов
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
Источник питания для проекта СИЛА
Источник питания для проекта СИЛА
Источник питания для проекта СИЛА
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
Источник питания для проекта СИЛА
Источник питания для проекта СИЛА
Источник питания для проекта СИЛА
© Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета
Первый тип источника для питания основной обмотки магнита-квадруполя, разработанный политехниками, имеет диапазон регулирования тока от 0 до 110 ампер и точность установки тока 10 миллиампер при выходном напряжении 25 вольт. Второй тип источника для питания обмотки магнитов-корректоров обеспечивает диапазон регулирования тока от -5 до 5 ампер и точность установки тока 1 миллиампер при выходном напряжении от -5 до 5 вольт.
"Источники обеспечивают работу обмотки магнита-квадруполя и обмотки магнитов-корректоров, включая непрерывное измерение напряжения на нагрузке, а также протекающего через нагрузку тока. При этом все схемы управления, измерения и контроля выполнены с максимальным применением элементов современной цифровой схемотехники. Источники построены по модульному принципу, поддерживая резервирование силовой части и быструю замену вышедших из строя модулей", — рассказал инженер.
Сотрудники Инженерной школы ядерных технологий ТПУ и Инженерной школы информационных технологий ТПУ интегрировали источники в единую систему автоматизации и управления комплексом с помощью высокоскоростного цифрового интерфейса оперативного управления, чтобы наблюдать за протеканием процессов в ускорителе в режиме реального времени.
"Собранные прототипы уже переданы для испытаний заказчику, интегратору проекта, компании ООО "ТомИУС-ПРОЕКТ". После испытаний на стенде в комплексе с прототипами образцов магнитов-квадруполей и магнитов-корректоров, мы планируем доработать источники питания для серийного производства", — заключил Павел Баранов.
 
Наука, Курчатовский институт, Томский политехнический университет, Технологии, Российские инновации, Технологическое лидерство, Университетская наука
 
 
