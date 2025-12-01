Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупное каменное сооружение, обнаруженное на северной морской границе Херсонеса Таврического, могло быть оборонительным, считают специалисты одноименного музея-заповедника. По итогам первой за три года экспедиции ученые смогли составить модель остатков оборонительной стены и провести шурфовки для определения возраста постройки, рассказали в пресс-службе организации.

Протяженный каменный развал был обнаружен экспедицией музея-заповедника "Херсонес Таврический" восемь лет назад на затопленном участке археологического памятника, однако предварительные исследования сооружения начались в 2025 году. По новым данным, постройка может быть частью оборонительной системы древнего города.

© Фото : Краснодубец Е.М. Подводные находки: фрагменты керамики © Фото : Краснодубец Е.М. Подводные находки: фрагменты керамики

"После трехлетнего перерыва специалисты отдела подводной археологии смогли вернуться к работам в акватории херсонесского городища в Карантинной бухте, где, предположительно, располагался порт. Возможно, этот каменный развал окажется частью оборонительных сооружений города — тогда у нас будет более четкое представление о системе обороны города", — рассказала заместитель директора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по научной работе Лариса Седикова.

По словам заведующего отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатова, археологические находки из шурфовок в районе вала относятся к позднеантичному периоду (I-V века нашей эры) и византийскому периоду (V-XIII века нашей эры), на это указывают многочисленные осколки керамических изделий, фрагменты мраморной архитектурной детали и известняковой поилки для скота.

© Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е. Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора © Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е. 1 из 5 © Фото : Буравенков Е.А. © Фото : Буравенков Е.А. 2 из 5 © Фото : Буравенков Е.А. Разметка участка под водой Разметка участка под водой © Фото : Буравенков Е.А. 3 из 5 © Фото : Краснодубец Е.М. Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки © Фото : Краснодубец Е.М. 4 из 5 © Фото : Краснодубец Е.М. Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием © Фото : Краснодубец Е.М. 5 из 5 Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора © Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е. 1 из 5 © Фото : Буравенков Е.А. 2 из 5 Разметка участка под водой © Фото : Буравенков Е.А. 3 из 5 Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки © Фото : Краснодубец Е.М. 4 из 5 Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием © Фото : Краснодубец Е.М. 5 из 5

На первом этапе работ специалисты музея создали модель объекта на основе анализа снимков и донной электротомографии — метода, позволившего заглянуть под слой водорослей и грунта, которыми покрыта постройка. Кроме того, рельеф дна и остатки каменных строительных материалов на нем были изучены методами гидроакустики, добавили в музее.

Изучаемый участок имеет длину около 23 метров, шириной до 10 метров с перепадом высот более двух метров.