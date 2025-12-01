Рейтинг@Mail.ru
Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря
Наука
 
08:00 01.12.2025
Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря
Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря - РИА Новости, 01.12.2025
Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря
Крупное каменное сооружение, обнаруженное на северной морской границе Херсонеса Таврического, могло быть оборонительным, считают специалисты одноименного... РИА Новости, 01.12.2025
история
черное море
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
херсонес таврический (заповедник)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058395756_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_68374caa48f153dc5e9e6639820ea209.jpg
черное море
республика крым
россия
херсонес
наука, история, черное море, херсонес таврический (заповедник), республика крым, херсонес
Наука, Наука, история, Черное море, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Херсонес Таврический (заповедник), Республика Крым, Общество, Россия, Херсонес

Ученые создали модель остатков стены, скрытой в водах Черного моря

© Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е.Работа с металлодетектором
Работа с металлодетектором - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупное каменное сооружение, обнаруженное на северной морской границе Херсонеса Таврического, могло быть оборонительным, считают специалисты одноименного музея-заповедника. По итогам первой за три года экспедиции ученые смогли составить модель остатков оборонительной стены и провести шурфовки для определения возраста постройки, рассказали в пресс-службе организации.
Протяженный каменный развал был обнаружен экспедицией музея-заповедника "Херсонес Таврический" восемь лет назад на затопленном участке археологического памятника, однако предварительные исследования сооружения начались в 2025 году. По новым данным, постройка может быть частью оборонительной системы древнего города.
© Фото : Краснодубец Е.М. Подводные находки: фрагменты керамики
Подводные находки: фрагменты керамики - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Краснодубец Е.М.
Подводные находки: фрагменты керамики
"После трехлетнего перерыва специалисты отдела подводной археологии смогли вернуться к работам в акватории херсонесского городища в Карантинной бухте, где, предположительно, располагался порт. Возможно, этот каменный развал окажется частью оборонительных сооружений города — тогда у нас будет более четкое представление о системе обороны города", — рассказала заместитель директора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по научной работе Лариса Седикова.
По словам заведующего отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатова, археологические находки из шурфовок в районе вала относятся к позднеантичному периоду (I-V века нашей эры) и византийскому периоду (V-XIII века нашей эры), на это указывают многочисленные осколки керамических изделий, фрагменты мраморной архитектурной детали и известняковой поилки для скота.
© Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е.Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора
Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора
Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора
© Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е.
1 из 5
© Фото : Буравенков Е.А.
Работы по разметке участка под водой
© Фото : Буравенков Е.А.
2 из 5
© Фото : Буравенков Е.А.Разметка участка под водой
Разметка участка под водой
Разметка участка под водой
© Фото : Буравенков Е.А.
3 из 5
© Фото : Краснодубец Е.М.Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки
Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки
Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки
© Фото : Краснодубец Е.М.
4 из 5
© Фото : Краснодубец Е.М. Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием
Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием
Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием
© Фото : Краснодубец Е.М.
5 из 5
Раскопки под водой с применением горизонтального эжектора
© Фото : Задорожный-Ремарчук Е.Е.
1 из 5
© Фото : Буравенков Е.А.
2 из 5
Разметка участка под водой
© Фото : Буравенков Е.А.
3 из 5
Подводные находки: фрагмент мраморной архитектурной детали и фрагмент каменной поилки
© Фото : Краснодубец Е.М.
4 из 5
Подготовка мотопомпы для работы с грунтоуборочным оборудованием
© Фото : Краснодубец Е.М.
5 из 5
На первом этапе работ специалисты музея создали модель объекта на основе анализа снимков и донной электротомографии — метода, позволившего заглянуть под слой водорослей и грунта, которыми покрыта постройка. Кроме того, рельеф дна и остатки каменных строительных материалов на нем были изучены методами гидроакустики, добавили в музее.
Изучаемый участок имеет длину около 23 метров, шириной до 10 метров с перепадом высот более двух метров.
"Объекты на дне мы зафиксировали и нанесли на карту, но окончательный вывод можно будет сделать только после раскопок, которые запланированы на следующие полевые сезоны. Площадь участка исследований этого года составила 6130 квадратных метров. По данным полевой описи, за этот сезон был найден 151 предмет", — рассказал Букатов.
 
Наука, история, Черное море, Херсонес Таврический (заповедник), Республика Крым, Херсонес
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
