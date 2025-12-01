Наш ответ ВОЗ. Ученые заявили о пользе русской природы в борьбе с неврозами

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Количество пациентов с паническими атаками, нарушениями сна и синдромом хронической усталости продолжает расти во всем мире. По данным ВОЗ, тревожными расстройствами сегодня страдает примерно каждый 25 человек. В Международный день невролога ученые напоминают о доказанной эффективности экотерапии. Исследователи утверждают, что прогулки по местам с разнообразным ландшафтом, лечение травами и общение с животными укрепляют нервную систему, а также снижают уровень стресса.

Современный мир диктует быстрый темп жизни, а напряжение и хроническая усталость становятся постоянными спутниками человека. Именно поэтому, как утверждает член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной медицины БФУ им. И. Канта Валентина Степанова, популярность набирает ландшафтотерапия — восстановление организма через взаимодействие с красотой природы.

Терапия включает оздоравливающие прогулки на свежем воздухе, созерцание живописных мест, контакт с растениями, занятия творчеством на природе.

"Ландшафтотерапия полезна людям с гипертонией, астенией, легкими вегетативными нарушениями и сниженной выносливостью. Она помогает нормализовать дыхание и сердечный ритм", — рассказала Степанова, отметив, что ландшафтотерапия применяется в психотерапии как способ переключения внимания, снижения стресса и восстановления эмоционального баланса.

Кандидат медицинских наук поделилась простой действенной практикой в рамках ландшафтотерапии: "Вы выбираете один объект в природном окружении и в течение нескольких минут наблюдаете за его формой, цветом, текстурой, запахом и тем, как он двигается на ветру. Такой фокус на конкретных сенсорных деталях помогает мягко отвлечься от внутреннего напряжения, снизить интенсивность тревожных мыслей и вернуть ощущение присутствия здесь и сейчас".

Она посоветовала тревожным людям присмотреться также к фитотерапии и аромотерапии — методам лечения компонентами растительного происхождения.

"Фитотерапия в природной среде включает воздействие запахов, текстур и свойств растений. Это способ сенсорной регуляции, улучшения эмоционального фона и стабилизации состояния при тревоге и усталости. А ароматерапия использует природные эфирные масла для облегчения головных болей, снижения мышечного спазма и нормализации сна", — отметила эксперт.

По ее словам, сочетание ландшафтотерапии, фитотерапии и ароматерапии помогает при функциональных дыхательных расстройствах и хронической усталости, так как комплексно поддерживает работу нервной и дыхательной систем.

Еще один популярный метод природной терапии — иппотерапия — лечение болезней с помощью верховой езды. Катание на лошадях полезно людям любого возраста, считает Валентина Степанова.

"Как физиотерапевтический метод иппотерапия полезна при нарушениях координации, мышечной слабости, последствиях травм и неврологических состояниях, где внимание уделяется двигательным функциям" — сказала она.

Снизить уровень тревоги поможет и ипповенция — спокойное нахождение рядом с лошадью без езды на ней. Эта практика помогает человеку осознавать эмоции, регулировать их и восстанавливать чувство внутренней устойчивости.

Практиковать экотерапевтические методы ученая рекомендует в удаленных от экономических центров, экологически чистых зонах, например, таких как музей-заповедник "Куликово поле".

По словам исследователей музея-заповедника, на Куликовом поле можно выделить несколько природных факторов, способствующих улучшению самочувствия: это чистые вода и воздух, лекарственные растения и разнообразные ландшафты. Исследователи отмечают, что живописный вид снимает стресс и отвлекает от тяжелых переживаний, а усиливает благоприятное воздействие посещение пересеченных ландшафтов.

Сегодня на поле действует несколько экологических троп, которые проходят через различные по ландшафту участки. На всем пути в изучении флоры и фауны туристам помогают информационные стенды.

"Куликово поле отличает пересеченная местность: здесь кусочек леса, здесь — степи, там болотце, речка или урочище. Виды меняются на протяжении всего пути. Концепция нашего музея — взглянуть вовнутрь этого разнообразного ландшафта", — объяснила начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова. Осваивать экотропы она порекомендовала в дневное время и только при благоприятных погодных условиях.

"Наша задумка — увидеть чудо в простом. Миллионы лет природа потратила на каждое растение весь свой космический разум. В нем нет ни одной лишней части. Строение его листа, стебля, прожилки несет определенный смысл. Задача нашего музея — показать, что удивляться можно не только чуду тропического моря с кораллами и красивыми рыбами, удивляться и восхищаться можно любой травинкой, которая растет на поле и над которой природа работала не меньше", — подчеркнула Бурова.

На Куликовом поле более 150 га степей, там растет около 300 видов растений, в частности, полынь и клубника зеленая — они формируют характерный ароматический фон. "Полынь дает узнаваемый степной запах, а в сезон созревания клубники аромат становится более сладким", — рассказала Бурова.

На Куликовом поле для посетителей открыт музей "Конный двор", где проводят конные прогулки в сопровождении инструктора, дают покормить и погладить животных.

"Мы специально приобрели в конюшню вятских лошадей. Эта аборигенная порода отличается спокойным нравом, доброжелательным и лояльным отношением к всаднику, поэтому отлично подходит для полевых прогулок, занятий с детьми", — отметил тренер музея "Конный двор" Сергей Бондарев. Он добавил, что сотрудники пристально следят за состоянием своих подопечных: используют исключительно комфортную для лошадей амуницию, регулярно ставят им прививки и проводят водные процедуры. "Когда относишься к лошадям бережно, они отвечают тем же", — заключил Бондарев.