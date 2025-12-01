Рейтинг@Mail.ru
Наш ответ ВОЗ. Ученые заявили о пользе русской природы в борьбе с неврозами - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 01.12.2025 (обновлено: 13:08 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/nauka-2057988704.html
Наш ответ ВОЗ. Ученые заявили о пользе русской природы в борьбе с неврозами
Наш ответ ВОЗ. Ученые заявили о пользе русской природы в борьбе с неврозами - РИА Новости, 01.12.2025
Наш ответ ВОЗ. Ученые заявили о пользе русской природы в борьбе с неврозами
Количество пациентов с паническими атаками, нарушениями сна и синдромом хронической усталости продолжает расти во всем мире. По данным ВОЗ, тревожными... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:00:00+03:00
2025-12-01T13:08:00+03:00
наука
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
ольга бурова
балтийский федеральный университет
воз
куликово поле (заповедник)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056063257_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_072225b6b17d2c2392fba7a3cd4753ca.jpg
https://ria.ru/20251124/nauka-2055407925.html
https://ria.ru/20251129/muzey-2058328135.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056063257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c0ddb3569949c1da2e6d5d468da6725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, ольга бурова, балтийский федеральный университет, воз, куликово поле (заповедник), русское поле (музей), тульская область, россия, здоровье - общество, общество, здоровье
Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Ольга Бурова, Балтийский федеральный университет, ВОЗ, Куликово поле (заповедник), Русское поле (музей), Тульская область, Россия, Здоровье - Общество, Общество, Здоровье

Наш ответ ВОЗ. Ученые заявили о пользе русской природы в борьбе с неврозами

© РИА Новости / Наталья ТюринаУрочище реки Средний Дубик. Памятник природы
Урочище реки Средний Дубик. Памятник природы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Количество пациентов с паническими атаками, нарушениями сна и синдромом хронической усталости продолжает расти во всем мире. По данным ВОЗ, тревожными расстройствами сегодня страдает примерно каждый 25 человек. В Международный день невролога ученые напоминают о доказанной эффективности экотерапии. Исследователи утверждают, что прогулки по местам с разнообразным ландшафтом, лечение травами и общение с животными укрепляют нервную систему, а также снижают уровень стресса.
Современный мир диктует быстрый темп жизни, а напряжение и хроническая усталость становятся постоянными спутниками человека. Именно поэтому, как утверждает член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной медицины БФУ им. И. Канта Валентина Степанова, популярность набирает ландшафтотерапия — восстановление организма через взаимодействие с красотой природы.
Ковыль перистый на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
24 ноября, 07:00
Терапия включает оздоравливающие прогулки на свежем воздухе, созерцание живописных мест, контакт с растениями, занятия творчеством на природе.
"Ландшафтотерапия полезна людям с гипертонией, астенией, легкими вегетативными нарушениями и сниженной выносливостью. Она помогает нормализовать дыхание и сердечный ритм", — рассказала Степанова, отметив, что ландшафтотерапия применяется в психотерапии как способ переключения внимания, снижения стресса и восстановления эмоционального баланса.
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Куликово поле
Кандидат медицинских наук поделилась простой действенной практикой в рамках ландшафтотерапии: "Вы выбираете один объект в природном окружении и в течение нескольких минут наблюдаете за его формой, цветом, текстурой, запахом и тем, как он двигается на ветру. Такой фокус на конкретных сенсорных деталях помогает мягко отвлечься от внутреннего напряжения, снизить интенсивность тревожных мыслей и вернуть ощущение присутствия здесь и сейчас".
Она посоветовала тревожным людям присмотреться также к фитотерапии и аромотерапии — методам лечения компонентами растительного происхождения.
"Фитотерапия в природной среде включает воздействие запахов, текстур и свойств растений. Это способ сенсорной регуляции, улучшения эмоционального фона и стабилизации состояния при тревоге и усталости. А ароматерапия использует природные эфирные масла для облегчения головных болей, снижения мышечного спазма и нормализации сна", — отметила эксперт.
© РИА Новости / Наталья ТюринаДикоросы на Куликовом поле
Дикоросы на Куликовом поле
Дикоросы на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 8
© РИА Новости / Наталья ТюринаЗемляника на Куликовом поле
Земляника на Куликовом поле
Земляника на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 8
© РИА Новости / Александр ТитковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Александр Титков
3 из 8
© РИА Новости / Наталья ТюринаВетреница дубравная на Куликовом поле
Ветреница дубравная на Куликовом поле
Ветреница дубравная на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
5 из 8
© РИА Новости / Наталья ТюринаЛапчатка на Куликовом поле
Лапчатка на Куликовом поле
Лапчатка на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл ЗыковЦикорий на Куликовом поле
Цикорий на Куликовом поле
Цикорий на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл ЗыковТерн на Куликовом поле
Терн на Куликовом поле
Терн на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
8 из 8
Дикоросы на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 8
Земляника на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 8
Куликово поле
© РИА Новости / Александр Титков
3 из 8
Ветреница дубравная на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 8
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
5 из 8
Лапчатка на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
6 из 8
Цикорий на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
7 из 8
Терн на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
8 из 8
По ее словам, сочетание ландшафтотерапии, фитотерапии и ароматерапии помогает при функциональных дыхательных расстройствах и хронической усталости, так как комплексно поддерживает работу нервной и дыхательной систем.
Еще один популярный метод природной терапии — иппотерапия — лечение болезней с помощью верховой езды. Катание на лошадях полезно людям любого возраста, считает Валентина Степанова.
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКонный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Конный двор на Куликовом поле
"Как физиотерапевтический метод иппотерапия полезна при нарушениях координации, мышечной слабости, последствиях травм и неврологических состояниях, где внимание уделяется двигательным функциям" — сказала она.
Снизить уровень тревоги поможет и ипповенция — спокойное нахождение рядом с лошадью без езды на ней. Эта практика помогает человеку осознавать эмоции, регулировать их и восстанавливать чувство внутренней устойчивости.
Практиковать экотерапевтические методы ученая рекомендует в удаленных от экономических центров, экологически чистых зонах, например, таких как музей-заповедник "Куликово поле".
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКонный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
1 из 5
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКонный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
2 из 5
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКонный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
3 из 5
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКонный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
4 из 5
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКонный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
5 из 5
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
1 из 5
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
2 из 5
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
3 из 5
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
4 из 5
Конный двор на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
5 из 5
По словам исследователей музея-заповедника, на Куликовом поле можно выделить несколько природных факторов, способствующих улучшению самочувствия: это чистые вода и воздух, лекарственные растения и разнообразные ландшафты. Исследователи отмечают, что живописный вид снимает стресс и отвлекает от тяжелых переживаний, а усиливает благоприятное воздействие посещение пересеченных ландшафтов.
Сегодня на поле действует несколько экологических троп, которые проходят через различные по ландшафту участки. На всем пути в изучении флоры и фауны туристам помогают информационные стенды.
Государственный музей-заповедник Куликово поле - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Куликово поле" не планируют делать "музеем на час"
29 ноября, 09:00
"Куликово поле отличает пересеченная местность: здесь кусочек леса, здесь — степи, там болотце, речка или урочище. Виды меняются на протяжении всего пути. Концепция нашего музея — взглянуть вовнутрь этого разнообразного ландшафта", — объяснила начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова. Осваивать экотропы она порекомендовала в дневное время и только при благоприятных погодных условиях.
© РИА Новости / Кирилл Зыков Береза повислая на Куликовом поле
 Береза повислая на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Береза повислая на Куликовом поле
"Наша задумка — увидеть чудо в простом. Миллионы лет природа потратила на каждое растение весь свой космический разум. В нем нет ни одной лишней части. Строение его листа, стебля, прожилки несет определенный смысл. Задача нашего музея — показать, что удивляться можно не только чуду тропического моря с кораллами и красивыми рыбами, удивляться и восхищаться можно любой травинкой, которая растет на поле и над которой природа работала не меньше", — подчеркнула Бурова.
На Куликовом поле более 150 га степей, там растет около 300 видов растений, в частности, полынь и клубника зеленая — они формируют характерный ароматический фон. "Полынь дает узнаваемый степной запах, а в сезон созревания клубники аромат становится более сладким", — рассказала Бурова.
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
1 из 7
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
2 из 7
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
3 из 7
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
4 из 7
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
5 из 7
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
6 из 7
© РИА Новости / Кирилл ЗыковКуликово поле
Куликово поле
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
7 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
1 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
2 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
3 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
4 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
5 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
6 из 7
Куликово поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
7 из 7
На Куликовом поле для посетителей открыт музей "Конный двор", где проводят конные прогулки в сопровождении инструктора, дают покормить и погладить животных.
"Мы специально приобрели в конюшню вятских лошадей. Эта аборигенная порода отличается спокойным нравом, доброжелательным и лояльным отношением к всаднику, поэтому отлично подходит для полевых прогулок, занятий с детьми", — отметил тренер музея "Конный двор" Сергей Бондарев. Он добавил, что сотрудники пристально следят за состоянием своих подопечных: используют исключительно комфортную для лошадей амуницию, регулярно ставят им прививки и проводят водные процедуры. "Когда относишься к лошадям бережно, они отвечают тем же", — заключил Бондарев.
© РИА Новости / Александр ТитковКуликово поле
Куликово поле - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Титков
Куликово поле
В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы на Куликовом поле планируется создание музейного комплекса "Русское поле", ключевой идеей которого станет проблема сохранения природы Русской равнины.
 
НаукаНаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеОльга БуроваБалтийский федеральный университетВОЗКуликово поле (заповедник)Русское поле (музей)Тульская областьРоссияЗдоровье - ОбществоОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала