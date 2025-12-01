Рейтинг@Mail.ru
На Западе высказались о планах НАТО ударить по России - РИА Новости, 01.12.2025
20:59 01.12.2025
На Западе высказались о планах НАТО ударить по России
На Западе высказались о планах НАТО ударить по России
2025-12-01T20:59:00+03:00
2025-12-01T20:59:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
владимир путин
нато
в мире, россия, украина, москва, мария захарова, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО
На Западе высказались о планах НАТО ударить по России

Журналист Фази осудил слова адмирала НАТО Драгоне об упреждающем ударе по России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Журналист Томас Фази раскритиковал заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом нанесения упреждающего удара по России.
"Абсолютное безумие. И, кстати, Запад уже наносит удары по России, поскольку любые действия Украины против российской территории возможны только благодаря технической и логистической поддержке Запада", — написал он в соцсети X.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 20:42
Накануне адмирал Каво Драгоне заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Высказывания Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и только разжигают конфронтацию из-за раскручиваемой антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственный шаг, показывающий готовность НАТО продолжать движение к эскалации, подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Западе обрушились на Каллас из-за выпада в адрес России
Вчера, 17:25
 
