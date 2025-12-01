МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Журналист Томас Фази раскритиковал заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом нанесения упреждающего удара по России.
Накануне адмирал Каво Драгоне заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Высказывания Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и только разжигают конфронтацию из-за раскручиваемой антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственный шаг, показывающий готовность НАТО продолжать движение к эскалации, подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".