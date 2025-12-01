НАТО может напасть только на маленькие и беззащитные страны, заявил эксперт

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО может принимать решительные действия о нападении только на маленькие и беззащитные страны, но не на такого паритетного противника как Россия, заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.
По мнению эксперта, США будут играть ключевую роль в решении НАТО о подобных упреждающих ударах. Он считает, что сейчас администрация Трампа нацелена на мирные переговоры с РФ, что идет вразрез с агрессивной политикой альянса, поэтому маловероятно, что страны-участники примут такие радикальные действия.
Он добавил, что заявление Драгоне - обычная антироссийская риторика, призванная поддержать градус военной истерии, которая раздувается альянсом, ее европейскими членами и Евросоюзом.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".