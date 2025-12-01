Рейтинг@Mail.ru
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
18:10 01.12.2025
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на этой неделе, сообщила телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 01.12.2025
в мире
эстония
балтия
россия
нато
в мире, эстония, балтия, россия, нато
В мире, Эстония, Балтия, Россия, НАТО
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на этой неделе, сообщила телерадиокомпания ERR.
Ранее телерадиокомпания сообщала о проведении над Эстонией нескольких тренировочных полетов в ноябре.
"На этой неделе, с 1 по 7 декабря, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в публикации,
Согласно данным ERR, учения будут проходить в координации с местной службой управления гражданской авиацией. Отмечается, что во время учений также могут выполняться сверхзвуковые полеты.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреЭстонияБалтияРоссияНАТО
 
 
