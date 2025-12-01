Рейтинг@Mail.ru
НАТО показала готовность к дальнейшей эскалации, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 01.12.2025 (обновлено: 14:52 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/nato-2058934971.html
НАТО показала готовность к дальнейшей эскалации, заявила Захарова
НАТО показала готовность к дальнейшей эскалации, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2025
НАТО показала готовность к дальнейшей эскалации, заявила Захарова
Заявления о возможном нанесении упреждающих ударов по России со стороны НАТО является крайне безответственным шагом и говорят о готовности альянса к дальнейшей... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:32:00+03:00
2025-12-01T14:52:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20251201/mid-2058931565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, нато
В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО
НАТО показала готовность к дальнейшей эскалации, заявила Захарова

МИД назвал заявления об упреждающих ударах НАТО по России безответственным шагом

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления о возможном нанесении упреждающих ударов по России со стороны НАТО является крайне безответственным шагом и говорят о готовности альянса к дальнейшей эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса, сообщает газета Financial Times, которой он дал комментарий.
"Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации… Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД усомнился в оборонительном характере НАТО
Вчера, 14:21
 
В миреРоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала