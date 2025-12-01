https://ria.ru/20251201/nato-2058934125.html
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных - РИА Новости, 01.12.2025
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных
Нидерланды с 1 декабря размещают в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot, Nasams, системы борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих в рамках... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:29:00+03:00
2025-12-01T14:29:00+03:00
2025-12-01T14:29:00+03:00
в мире
польша
нидерланды
украина
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010546184_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_7d60f36c4b2ce1aad86690c9fe7bc952.jpg
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
https://ria.ru/20251201/udar-2058820421.html
польша
нидерланды
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010546184_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_c11287b850d790ee1c446876cde77109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нидерланды, украина, нато, f-35
В мире, Польша, Нидерланды, Украина, НАТО, F-35
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных
Нидерланды разместят в Польше Patriot, Nasams и 300 военных в рамках миссии НАТО