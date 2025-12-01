Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/nato-2058934125.html
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных - РИА Новости, 01.12.2025
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных
Нидерланды с 1 декабря размещают в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot, Nasams, системы борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих в рамках... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:29:00+03:00
2025-12-01T14:29:00+03:00
в мире
польша
нидерланды
украина
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010546184_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_7d60f36c4b2ce1aad86690c9fe7bc952.jpg
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
https://ria.ru/20251201/udar-2058820421.html
польша
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010546184_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_c11287b850d790ee1c446876cde77109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нидерланды, украина, нато, f-35
В мире, Польша, Нидерланды, Украина, НАТО, F-35
Нидерланды разместят в Польше ЗРК и 300 военных

Нидерланды разместят в Польше Patriot, Nasams и 300 военных в рамках миссии НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии Нидерландов
Военнослужащие армии Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды с 1 декабря размещают в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot, Nasams, системы борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих в рамках миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU), сообщил кабмин страны.
"Нидерланды обеспечивают защиту логистического центра (в Польше - ред.) для поддержки Украины, используя два зенитно-ракетных комплекса Patriot, NASAMS, системы борьбы с беспилотниками и 300 военнослужащих", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте правительства.
Leopard 2A8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Сгорит или увязнет". Почему новый немецкий танк не подходит для войны
Вчера, 08:00
Уточняется, что развертывание начинается 1 декабря в рамках программы НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) и продлится до 1 июня 2026 года.
По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, которые приводятся в заявлении, таким образом страна "защищает логистические поставки на Украину, обороняет восточный фланг НАТО, а также улучшает собственную боеподготовку".
В сентябре Нидерланды направили в Польшу истребители F-35, их развертывание завершается 1 декабря. Как отмечал министр обороны Брекелманс, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В НАТО предложили рассмотреть возможность "упреждающего удара" по России
Вчера, 02:59
 
В миреПольшаНидерландыУкраинаНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала